Leclerc se proclama en Jerez campeón de FIA-F2

Jornada vibrante la vivida en el Circuito de Jerez con motivo de la disputa por primera vez en su historia de una prueba del Campeonato Internacional FIA Fórmula 2 que además, como colofón, coronaba al piloto monegasco Charles Leclerc como nuevo campeón del certamen al vencer la primera manga de carrera que tenía lugar este sábado. Por su parte, no menos emocionantes han sido las carreras que han acompañado en el programa del fin de semana a la F2 con la disputa hoy también de las primeras mangas para las categorías de GP3 Series y EuroFormula Open que vencían el japonés Nirei Fukuzumi y el británico Harrison Scott respectivamente.

Una jornada de sábado donde además la climatología ha acompañado siendo más benigna y no tan calurosa como los días anteriores lo que agradecía el público asistente que ha podido disfrutar hoy de una jornada de carreras que ha brillado a gran altura con el certamen FIA Formula 2 como categoría reina ofreciendo un espectáculo en pista realmente en sintonía con lo que se esperaba de esta categoría, antesala de la F1, en donde se ha visto uno de los finales más apretados de carrera de esta temporada con seis pilotos luchando por las tres primeras plazas. Y es que Charles Leclerc, nuevo campeón del certamen, partía como un rayo nada más apagarse el semáforo rojo marcando un ritmo constante y llevándose tras de sí a Oliver Rowland y Luca Ghiotto. De esta guisa transcurren las primeras vueltas de carrera hasta que en la vuelta 13 el monegasco entra en boxes para el obligado cambio de gomas, momento que aprovecha Nicholas Latifi para tomar el mando de la carrera con Leclerc en quinta posición. Pasarían diez vueltas hasta que de nuevo Leclerc lograba coger de nuevo el liderato, si bien, en la vuelta 34 la salida del Safety Car agrupa la cabeza de carrera donde se vio uno de los finales más apretados de la temporada con seis pilotos disputando una vuelta final de infarto en la que Leclerc con todo bajo control lograba imponerse por delante de Oliver Rowland, segundo y Antonio Fuoco, tomando el tercer peldaño del pódium.

‘Ha sido una temporada realmente buen en la que he estado siempre arriba y he ido muy rápido quizás el único punto negativo fue la calificación en Monza donde yo tuve la culpa ya que no fui lo suficientemente rápido en esa sesión pero aparte de esto, siempre hemos estado arriba y esto es para mí un orgullo más teniendo en cuenta que perdí a mi padre este año y este título es la mejor manera de homenajearle’, comentaba Leclerc en la rueda de prensa posterior a la carrera. ‘Obviamente es muy muy importante estar en el equipo correcto, es algo que te da garantías. Nosotros hemos trabajado duro durante la temporada y durante los test de invierno en los que vimos que no éramos del todo rápidos pero dimos un gran paso en la primera carrera de la temporada y lo hemos mantenido realizando grandes actuaciones y sí ha sido realmente un placer trabajar con ellos’, finalizaba comentado el monegasco Leclerc, nuevo campeón del certamen FIA Formula 2. Por parte española, el único representante, Alex Palou lograba sumar sus primeros puntos en el campeonato al finalizar en una meritoria octava posición, mientras los pilotos del equipo andaluz Racing Engineering, radicado en Sanlucar de Barrameda terminaban décimo tercero (Nyck de Vries) y décimo cuarto (Gustav Malja).

GP3 Series abría la matinal de carreras del programa deportivo del. El japonés Nirei Fukuzumi, autor de la pole el viernes, lograba tras la salida mantener en la primera curva su privilegiada posición siendo seguido por George Russell y Jack Aitken que si intercambiaban posiciones con respecto a la formación inicial de salida, uno de los pocos adelantamientos que hubo en una carrera en la que prácticamente de inicio hasta el fin fue una fila india con pocos adelantamientos siguiendo el guion de la formación de parrilla. Tras completar las 23 vueltas de carrera el japonés Fukuzumi lograba la victoria, segunda de la temporada, mientras George Russell y Jack Aitken finalizaron segundo y tercero en su lucha particular por un título que o bien puede dilucidarse en la carrera de mañana o bien quedar pendiente de otorgar hasta la última cita en Abu Dhabi. ‘Estoy muy contento de haber ganado esta carrera después de haberlo hecho en la primera carrera en Barcelona de la que hace ya tanto tiempo. La salida no ha sido complicada y me he dedicado a gestionar bien mi ventaja y los neumáticos marcando mi ritmo’, señalaba tras la carrera el ganador Nirei Fukuzumi. ‘Quiero agradecerle esta victoria a mi equipo, a Honda y a mi familia ya que comencé bien la temporada con una victoria pero después no ha sido un gran año para mí y esta victoria me hace de nuevo estar muy contento’ finalizaba indicando el japonés.

Dos neutralizaciones por incidentes durante la carrera se han contabilizado en la primera manga de la EuroFormula que se disputaba este sábado en la que el ya coronado campeón hacía valer la pole conquistada durante la sesión de calificación que tenía lugar esta mañana para dominar de principio a fin con autoridad la manga de carrera, siendo segundo el canadiense Devlin DeFrancesco con el ruso Nikita Vaidyanathan en el tercer peldaño del pódium.

Resultados carreras sábado:

FIA Formula 2: 1. Charles LECLERC, PREMA Racing – 1:01:31.999 2. Oliver ROWLAND, DANS – 1:01:32.229 3. Antonio FUOCO, PREMA Racing – 1:01:33.235 4. Nicholas LATIFI, DANS – 1:01:33.235 5. Artem MARKELOV, Russian Time – 1:01:34.684 6. Jordan KING, MP Motorsport – 1:01:38.743 7. Luca GIOTTO, Russian Time – 1:01:40.016………………..

GP3 Series: 1. Nirei FUKUZUMI, ART Grand Prix – 35:57.969 2. George RUSSELL, ART Grand Prix – 35:59.528 3. Jack AITKEN, ART Grand Prix – 36:01.097 4. Daniel TICKTUM, DAMS – 36:03.428 5. Anthoine HUBERT, ART Grand Prix – 36:06.115 6. Niko KARI, Arden International – 36:08.268 7. Dorian BOCCOLACCI, Trident – 36:10.483……………..

EuroFormula Open: 1. Harrison SCOTT, RP Motorsport – 35:35.501 2. Devlin DEFRANCESCO, Carlin Motorsport – 35:37.801 3. Nikita TROITSKY, Drivex School – 35:40.223 4. Ameya VAIDYANATHAN, Carlin Motorsport – 35:41:156 5. Jannes FITTJE, RP Motorsport – 35:42.366 6. Simo LAAKSONEN, Campos Racing – 35:43.288 7. Alex KARKOSIK, RP Motorsport – 35:43.987………

El domingo las carreras tendrán el siguiente horario:

11.00 GP3 Series (17 vueltas o 30 minutos)

12.30 EuroFormula Open (18 vueltas o 35 minutos)

14.00 FIA F2 (28 vueltas o 45 minutos)

