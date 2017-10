Bunbury: "Soy yo el que está en deuda con la ciudad"

El músico Enrique Bunbury no pudo asistir al acto en el que fue nombrado Hijo Predilecto de la Ciudad de Zaragoza, aunque sí que agradeció mediante un vídeo que todos los asistentes al acto pudieron seguir. En él, el cantante dijo "estar en deuda" con la ciudad. "Siempre me han tratado excepcionalmente bien", por lo que "no creo que de ninguna manera sea la ciudad la que me deba algo a mí sino todo lo contrario: Soy yo el que está en deuda con la ciudad y así lo siento; y espero poder seguir demostrándolo en los años venideros", dijo.

Bunbury comenzó su carrera en 1986 formando parte de Héroes del Silencio. 10 años después continúo con su carrera como solista. Son 31 años publicando éxitos y llenando estadios. Con esta distinción se reconoce a un artista que desde hace más de 3 décadas es uno de los principales embajadores de la ciudad y que ha ayudado a situar Zaragoza en el mapa internacional. Fue pregonero de las Fiestas del Pilar en el año 2002.

