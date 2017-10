Un gol de Nino de penalti le da una victoria agónica al Elche C.F. ante el Ontinyent

El Elche C.F. tuvo que penar más que nunca para doblegar al Ontinyent en el Martínez Valero que congregó a 7.489 aficionados. El veterano delantero franjiverde Nino fue el único capaz de romper el delicado equilibrio con el que nace un partido de fútbol.

Un penalti sobre Provencio en el minuto 92 se encargó de lanzarlo Nino como solo saben hacerlo los futbolistas cuajados en mil batallas, con la serenidad y la calidad de los elegidos. Situó el balón en el punto fatídico y lo puso con la diestra bien pegado al palo derecho de la portería de Álvaro que nada pudo hacer. El Valero estalló de júbilo y la afición festejó la victoria a lo grande.

Otra de las lecciones de este partido ante el Ontinyent de Vicente Parras es que en la Segunda B tocará picar piedra y sudar de lo lindo en muchas jornadas. Ya lo avisó el técnico del Elche, Vicente Mir, que las tres primeras goleadas no sería lo habitual en este auténtico purgatorio.

Además, el árbitro balear Iván González González expulsó al franjiverde Manuel Sánchez en el minuto 66 por dos amarillas, la primera muy discutida, y que según ha comentado Mir, será recurrida por el Club ante Competición. El colegiado también anuló un golazo a Lolo Pla en el 76 por un fuera de juego de Provencio que no existió.

Tras el partido Vicente Mir admitió que "no hemos jugado un buen encuentro, pero considero que nuestra victoria ha sido merecida. Lo que no me ha gustado del Ontinyent es que ha venido a perder mucho tiempo. Está claro que cada cual explota sus armas, pero digo lo que pienso".

Comentarios