La Banda Municipal amenaza con otra denuncia al Consistorio

La Banda Municipal de Música de Jerez, denuncia que el gobierno local sigue sin incluir a sus 24 trabajadores en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) pese a contar con una sentencia judicial a su favor. Asegura que si no recibe una respuesta antes del próximo 19 de octubre, tomarán nuevas medidas legales contra el Ayuntamiento "tras no abonar las cantidades correspondientes a trienios ni a complementos, a los cuales tenemos derecho como trabajadores municipales". Precisamente al no estar incluidos en la RPT municipal, no se están abonando las cantidades correspondientes a trienios ni a complementos, "a las cuales tenemos derecho como trabajadores municipales que somos", señalan en el comunicado.

Los 24 integrantes de la Banda Municipal han interpuesto una reclamación por vía judicial a través de su representante legal, Antonio Ortega Jaén, documento que le ha sido enviado al Ayuntamiento, y del cual también tiene constancia. El plazo legal para poder dar una respuesta a dicha reclamación finaliza el próximo 19 de octubre, "y hasta la fecha no hemos recibido contestación alguna ante este hecho".

Mantienen en el comunicado "que si esta situación perdura hasta el día indicado, no tendremos más remedio que, contra nuestra voluntad, interponer de nuevo una demanda contra el Ayuntamiento. Este hecho supondría un coste adicional para las maltrechas arcas del consistorio, superior al que por naturaleza y por ley nos corresponde, puesto que en caso de que los hechos se produjesen como se acaba de citar, supondría una indemnización por incumplimiento”.

