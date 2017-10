Markelov, Lorandi y Scott ganan en Jerez

La segunda manga de carrera del Certamen Internacional FIA Formula 2 que cerraba la jornada del domingo, ponía el punto y final al excelente meeting automovilístico que el Circuito de Jerez había programado en su calendario deportivo 2017 para este mes de octubre. El regreso de una prueba FIA tras 20 años de ausencia en Jerez, ponía el listón automovilístico en el trazado jerezano muy alto, ofreciendo esta prueba, en la que además destacaba la participación de la GP3 Series y la EuroFormula Open, el esperado espectáculo deportivo en pista con pilotos de gran nivel y buenas parrillas de monoplazas luchando por cada metro de asfalto, donde como colofón, tanto en la FIA F2 como en la GP3 Series, proclamaban a sus campeones aquí en Jerez. Si el sábado era el monegasco Charles Leclerc quien se coronaba campeón en la F2, hoy le daba réplica el británico George Russell que lo hacía en GP3 Series.

La segunda manga del certamen FIA Formula 2 estuvo en sintonía con la emocionante prueba vivida el sábado, más teniendo en cuenta que el español Alex Palou en su primera participación en la categoría con su octava plaza ayer se garantizaba partir desde la pole hoy. Y es que al invertirse el orden de las ocho primeras plazas de la 1ª carrera en la formación de la parrilla de hoy, facilitaba al español salir desde la pole (ayer terminó octavo) y por tanto, tomar ventaja nada más darse la salida, llegando el piloto del Campos Racing a la primera curva en primera posición acosado por Latifi, Markelov, Rowland, Leclerc, Fuoco ….Los pocos más de dos segundos de diferencia entre Palou y su inmediato perseguidor, el canadiense Latifi se mantenían a lo largo de la carrera, si bien, en el último tramo de la misma, con los neumáticos ya muy gastados, Latifi y Markelov se ponían a su estela con Rowland en cuarta posición. En la vuelta 23, el mayor empuje de Markelov que había sobrepasado a Latifi, no lo podía contrarestar Palou que era sobrepasado en la 23 por el ruso y una vuelta más tarde por Latifi y Rowland, perdiendo sus opciones de pódium y viendo como de un posible pódium en su primera participación en esta categoría, se quedaba finalmente por una degradación de sus neumáticos en una meritoria octava plaza, igual que la primera carrera de ayer. Victoria por tanto para el ruso Artem Markelov con el canadiense Nicholas Latifi en segundo lugar, y el británico Rowland tercero. ‘Ayer fue una buena carrera para mi y extraje buenas conclusiones de ella, así que hoy planeamos quizás hacer algún pit-stop para cambiar a blandos o aguantar toda la carrera con los mismas gomas. Elegimos la segunda opción y funcionó por lo que estoy muy contento con la decisión que tomamos y la carrera que hemos completado’ indicaba el piloto del equipo Russian Time tras la carrera.

Por su parte, la segunda manga del fin de semana para la categoría de GP3 Series, también llamada carrera ‘Sprint’ programada a 17 vueltas vio como Alessio Lorandi que partía primero, tomaba el mando de la prueba nada más apagarse el semáforo rojo -que ya no abandonaría hasta la bandera ajedrezada-, pegándose a su estela Dorian Boccolacci que lograba mantener el ritmo del primero para entrar por línea de meta con menos de un segundo de diferencia. Por detrás, hubo intercambio de posiciones la más importante cuando Niko Kari luchaba por el pódium con Daniel Ticktum que terminaba con la salida de pista de este último en la curva de izquierdas después de Michelin, dejando el camino libre para que Kari se alzase con la tercera plaza del pódium, si bien, por este incidente los comisarios deportivos le impusieron una sanción de 10 segundos por lo que la tercera plaza final se la adjudicó Anthoine Hubert. La emoción final de la prueba, la ponía el Safety Car que salía en la última vuelta siendo la vuelta final un sprint con todos los participantes agrupados donde Lorandi no tuvo problemas para mantener su primera plaza con Boccolacci y Niko Kari (Hubert finalmente tercero tras la sanción de Kari) escoltándole en el pódium en segundo y tercer lugar respectivamente. . ‘No ha sido una carrera fácil para mí ya que tenía siempre en el retrovisor a Dorian’ comentaba el ganador de la carrera. ‘Sabía desde el principio que tenía que hacer una buena salida para controlar la carrera, coger bien el interior para salir por delante en la primera curva para después tratar de controlar la carrera y los neumáticos especialmente los delanteros. Tras la salida del Safety Car, me encontraba cómodo y supe que una vez tomé la segunda curva que podía hacerlo. Tengo que dar las gracias al equipo y a todo el mundo que me ha ayudado a lograrlo, y por supuesto mi enhorabuena a George por su campeonato’, señalaba el italiano que conseguía hoy su primera victoria en la categoría. Por su parte, la lucha entre Russell y Aitken por el título de la categoría no se hizo esperar y el cuarto puesto final de Russell hoy le otorgaba matemáticamente el campeonato de GP3 Series. ‘Estoy muy feliz, ha sido una temporada increíble en la que debo dar las gracias al equipo que me ha permitido estar siempre luchando en cada carrera. Es un equipo inteligente con grandes ingenieros que trabajan muy bien y me han ayudado mucho a lo largo de toda la temporada, me han dado el mejor coche y las indicaciones para extraerle el mejor rendimiento’ señalaba el nuevo campeón de GP3 Series.

En EuroFormula Open, el británico Harrison Scott rubricaba hoy en la segunda manga de carrera su excelente fin de semana en Jerez en el que se ha alzado con el doblete, además de marcar las poles en cada una de las mangas de calificación y las dos vueltas rápidas. Segundo y tercero en el pódium era Nikita Troitskiy y Devlin DeFrancesco que intercambiaban las posiciones de pódium de la jornada de ayer. Harrison Scott suma por tanto dos nuevas victorias en la temporada en un certamen en el que se coronaba campeón antes de llegar a Jerez.

RESULTADOS CARRERAS

FIA Formula 2: 1. Artem MARKELOV, RUSSIAN TIME – 43:01.086 2. Nicholas LATIFI, DAMS – 43:12.926 3. Oliver ROWLAND, DAMS – 43:14.372 4. Luca GHIOTTO, RUSSIAN TIME – 43:15.777 5. Antonio FUOCO, PREMA Racing – 43:17.583 6. Nyck DE VRIES, Racing Engineering – 43:21.287 7. Charles LECLERC, PREMA Racing – 43:21.596

GP3 Series

1. Alessio LORANDI, Jenzer Motorsport – 28:05.939 2. Dorian BOCCOLACCI, Trident – 28:06.682 3. Anthoine HUBERT, ART Grand Prix – 28:07.635 4. George RUSSEL, ART Grand Prix – 28:08.661 5. Nirei FUKUZUMI, ART Grand Prix – 28:09. 004 6. Jack AITKEN, ART Grand Prix – 28:09.556 7. Giuliano ALESI, Trident – 28:10.016

Euroformula open

1. Harrison SCOTT, RP Motorsport – 29:17.465 2. Nikita TROITSKIY, Drivex School – 29:24.122 3. Devlin DEFRANCESCO, Carlin Motorsport – 29:24.762 4. Jannes FITTJE, RP Motorsport – 29:30.547 5. Eliseo MARTINEZ MEROÑO, RACE – 29:33.707 6. Simo LAAKSONEN, Campos Racing – 29:34.187 7. Alex KARKOSIK, RP Motorsport – 29:38.635

