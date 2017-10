El Xerez CD suma su primera victoria en liga

BALOMPEDICA LEBRIJANA 1 - XEREZ CD 3

Por fin una victoria que llevarse a la boca. Siete jornadas después, el Xerez CD ha conseguido sumar tres puntos de una tacada que resultan vitales para, por fin, ir espantando fantasmas alrededor de un equipo que se empezaba a hundir en la clasificación. La Lebrijana resultó como se esperaba, un rival incómodo y que nunca dio el partido por perdido, a pesar de acabar con dos hombres menos sobre el terreno de juego, si bien, ya en ese momento, los azulinos estaban por delante en el marcador con 0 a 2.

El Xerez CD llegaba a ese partido muy presionado. Los resultados no llegaban, aunque las sensaciones que transmitió el equipo la primera media hora ante el Algeciras, invitaban al optimismo. Los jerezanos salieron al campo de Lebrija muy enchufados, hasta tal punto que a los cinco minutos de partido, Carrión, que estrenaba capitanía, iba a rematar por toda la escuadra un centro desde la banda de José Vega. Los azulinos no se contentaban con el primero sino que pronto buscaron con insistencia poner más tierra de por medio en el marcador, se veían superiores. A los 18 minutos de partido, Paco Borrego se estrenaría como goleador esta temporada después de rematar de cabeza un córner lanzado por Alberto. Luego el partido se rompería con dos expulsiones en La Lebrijana, Selu por protestar cuando ya tenía una amarilla anterior y Álvaro Tenorio por agredir a David Narváez. Quintero Álvarez, colegiado de la contienda, no dudó en expulsar al jugador sevillano.

Todo pintaba muy bien para que el Xerez CD sumara su primera victoria de la temporada y, quien lo iba a decir, hasta de manera placentera. Pero nada más lejos de la realidad. La Lebrijana no le perdía la cara al partido y el equipo jerezano tampoco terminaba de rematar la faena. Narváez tuvo una muy clara poco antes de terminar la primera mitad, pero no estuvo acertado en el disparo. La primera mitad terminaría con ventaja por 0 a 2 en el marcador.

En la reanudación la consigna parecía clara, tener la pellota y obligar al rival a correr detrás de ella. Pedro Carrión tuvo dos oportunidades claras justo después de que se le anulara por fuera de juego un gol al equipo local. El Xerez CD no lograba cerrar el partido, ni siquiera con una doble ocasión clarísima en el minuto 67 de juego, donde ni Juan Benítez ni Pedro Carrión consiguieron batir al guardameta local.

La Lebrijana se metería en el partido de manera descarada cuando el colegiado expulsó a Polaco con roja directa, tras cometer una dura entrada sobre Alaim. Preocupante lo del Xerez, que sale a expulsado por partido. Once contra diez sobre el terreno de juego, Álex, guardameta azulino, cometería por derribo dentro del área al atacante sevillano. El portero tenía una tarjeta amarilla y el colegiado le salva de la expulsión cuando ya Vargas había realizado todos los cambios reglamentarios. Plusco anotaría desde los once metros y le metía pimienta al partido.

Minutos de angustia para el Xerez al que estuvo a punto de empatar Alaim con un cabezazo desde el punto de penalti que se marchó ligeramente desviado de la portería jerezana. El sufrimiento acabaría con una bonita acción de Pedro Carrión que terminaría regalándole el gol a Narváez que terminaría por cerrar el partido.

Así acabaría el partido, con la primera victoria en liga de un Xerez CD, que se quita lastre de encima tras sumar estos tres valiosos puntos.

