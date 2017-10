Colau pide a Puigdemont que no declare la independencia 

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha comparecido esta tarde en el Ayuntamiento para pedir a Carles Puigdemont y a Mariano Rajoy que no dinamiten las posibilidades de diálogo que todavía existen. A menos de 24 horas de la comparecencia de Puigdemont en el Parlament, Colau ha pedido al presidente catalán que no declare la independencia y a Mariano Rajoy que no suspenda la autonomía catalana.

Ada Colau se ha dirigido primero a Puigdemont. Le ha dicho que sabe que "es un hombre de principios, que tiene unos compromisos con sus votantes" pero que a pesar de eso, ahora mismo hace falta "pensar en el conjunto del país y no precipitarse porque no nos podemos permitir poner en riesgo ni la cohesión social ni las instituciones catalanas".

La alcaldesa ha asegurado que "los resultados del 1 de octubre no pueden ser un aval para proclamar la independencia" pero que son una posibilidad de abrir un diálogo.

A Mariano Rajoy, la alcaldesa le ha pedido "que descarte aplicar el artículo 155, que revierta de manera inmediata la intervención de las instituciones catalanas y que retire los efectivos policiales que ha traído de forma extraordinaria" a Catalunya.

Ha acabado diciendo que no tomen ninguna decisión que pueda dinamitar la posibilidad de un diálogo y mediación. Éste, ha dicho Colau, "es el acto más valiente que pueden hacer ahora".

