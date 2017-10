El alcalde anuncia la congelación de impuestos en el 9 d'Octubre

Un año más se ha celebrado en Elche el acto institucional del 9 d'Octubre con la entrega de los premios literarios Ciutat d'Elx y la concesión de diferentes reconocimientos a personas y colectivos ciudadanos.

Este año se ha hecho entrega del Ram D'Or a la deportista paralímpica ilicitana Desirée Segarra y la Medalla de Plata del Bimilenario de la Ciudad a la Asociación de Teatro Escolar con 40 años de trabajo con los escolares y la cultura y a la Asociación de Personas Sordas del Baix Vinalopó que lleva 60 años luchando por el reconocimiento de los derechos de las personas con dificultades auditivas.

En el acto ha intervenido la concejala de Representación Institucional, Mireia Mollà que ha realizado la presentación de los premiados y los motivos que ha valorado la Junta de Gobierno para otorgarlos.

El alcalde, Carlos González, ha sido el encargado un año más de cerrar el acto y lo ha hecho con un discurso, la mayor parte en castellano, en el que ha destacado que los indicadores económicos en Elche "van retomando la senda de la normalidad".

Ha reconocido que el empleo se recupera pero a costa de su calidad. Ha explicado que queda mucho por hacer porque muchas familias siguen teniendo "graves problemas económicos". Ha dicho que es necesario profundizar en las políticas municipales que contribuyan a acabar con las desigualdades, pero también ha reclamado al Estado que se mejora la financiación autonómica y la local.

Carlos González ha anunciado que el pleno extraordinario de mañana aprobará la congelación de impuestos municipales y se rebajarán el de vehículos y construcción, tal y como solicitaron desde el grupo municipal de Ciudadanos, imprescindibles para sacar adelante las cuentas.

El alcalde ha hecho alusión en el discurso institucional, como no podía ser de otra manera, a la situación que vive Cataluña. Ha señalado que "no puedo dejar de referirme con preocupación a la grave crisis institucional y territorial que atraviesa España y que se vive con extraordinaria intensidad en Cataluña. Una crisis que ha fracturado la convivencia en Cataluña; y que ha generado escenas y momentos muy dolorosos para un país que ama la paz, el pluralismo y la libertad. Ante esta situación debemos expresar el respaldo a las Instituciones democráticas, al Estado de derecho y a la integridad territorial de nuestro país. Pero también, debemos expresar nuestra convicción de que de esta crisis no se sale solo con la acción de Jueces, Fiscales y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Solo desde el diálogo será posible la vuelta a la normalidad institucional y recomponer la convivencia".

González ha pedido que se abandone la calle y las banderas y abrir espacio a la política.

