Ceden un microbús a la Casa de la Misericordia 'San Gabriel'

El Ayuntamiento de Pinos Puente ha cedido un microbús de titularidad municipal a la Casa de la Misericordia San Gabriel de Pinos Puente, perteneciente a la Congregación religiosa "Esclavos de María y de los Pobres", respondiendo a una razón de utilidad pública y tal como se aprobó en pleno por unanimidad de los grupos políticos.

En concreto, según el convenio suscrito entre el consistorio y la entidad religiosa, el Ayuntamiento realiza la cesión de uso gratuita del vehículo tipo mini bus, marca Ford, con 17 plazas, por un plazo máximo de 10 años "realizando una puesta en valor del patrimonio municipal para el desarrollo de actividades de naturaleza social que redundan en beneficio de los residentes de la Casa de la Misericordia San Gabriel donde se atienden a dieciocho residentes con problemas de discapacidad física y psíquica". Por su parte la Casa de la Misericordia pondrá a disposición del Ayuntamiento, a su requerimiento, el vehículo y su conductor par un máximo de seis desplazamientos al año, destinados a servicio privado de viajeros vinculados al Ayuntamiento por programas de servicios sociales.

El microbús cedido se adquirió hace siete años por parte del consistorio con el objetivo de facilitar el transporte entre los diferentes anejos del municipio, un uso que no se pudo llevar a cabo al no contar con autorización administrativa por parte de la Junta de Andalucía, ya que como estipula la legislación vigente los municipios son competentes para la gestión de los servicios urbanos de transporte público de viajeros que se lleven a cabo íntegramente dentro de sus respectivos términos municipales. Así lo ha explicado, durante el acto de cesión, el alcalde de Pinos Puente, Enrique Medina, "el vehículo permanecía parado porque el Consorcio de transportes no permitió el uso para el que había sido comprado al tratarse de un transporte interurbano que debía cruzar otros términos municipales como Láchar y Valderrubio. Además su adscripción al servicio privado de viajeros vinculados al Ayuntamiento, dada la discontinuidad de los desplazamientos, no justificaría los costes derivados de su mantenimiento y conducción, por eso a partir de este momento se le va a dar un uso para que todas las personas residentes en esa Casa de la Misericordia puedan disfrutar de una movilidad que antes no tenían"

Por su parte Francisco Román, director de la Casa de la Misericordia San Gabriel, ha agradecido al Ayuntamiento la cesión del vehículo "redunda en beneficio de quien más lo necesita y así procuraremos que sea, le daremos un buen uso, téngalo por seguro" ha asegurado el párroco.

