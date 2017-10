Jose Luis Cuerda presenta su película ‘Tiempo después’

El director albaceteño José Luis Cuerda ya tiene nueva película y este lunes la ha presentado en el Taller del Moro de Toledo. "Tiempo después" es una comedia futurista, que sin ser una secuela, tiene mucho que ver con "Amanece que no es poco". Junto al director, Arturo Valls, Roberto Álamo, Miguel Rellán y Nerea Camacho, que son algunos de los actores que forman parte del reparto.

Completan el casting Blanca Suárez, Manolo Solo, Antonio de la Torre, Secun de la Rosa, Andreu Buenafuente, Berto Romero, Daniel Pérez Prada, Raúl Cimas, Joaquín Reyes y Eva Hache, tal y como ha informado la productora.

Un proyecto que cuaja con participación de la comunidad autónoma al que el gobierno destina 200.000 euros. El rodaje comienza la semana que viene para satisfacción del albaceteño director que relata, Gabino Diego volverá a repetir su personaje de 'Amanece que no es poco', el de un rey americano con acento inglés, ahora como "Rey de Bastos"

Cuerda ha defendido el sentido del humor, ya sea "bueno, malo o zafio", como algo que le es "inherente". "Yo si no me río de las cosas que me toca vivir sería el hombre mas infeliz del mundo"

Son más de 400 extras localizados en Castilla-La Mancha los que trabajaran en la película y 20 días de rodaje por escenarios de la región, la mayor parte de ellos en la provincia de Toledo, con la colaboración de la Diputación Provincial, entre ellos Hontanar, Santa María de Melque o el campo de golf de Layos.

Tiempo después, es una película de humor absurdo que da un salto en el futuro situando el disparate en el año 9.177. Está producida por Tiempo Después AIE, Estela Films, Pólvora Films, Lanube películas, el Terrat, Atresmedia Cine y Planar Gestao de Equipamientos comerciales. Arturo Valls explicaba la necesidad de volver a ver a José Luis Cuerda en el cine.

A la presentación han asistido los consejeros de cultura, Angel Felpeto y empleo, Patricia Franco, satisfecha de impulsar esta cinta porque somos "film freendly" en Castilla-La Mancha, recordaba la web de localizaciones para rodajes de cine y el trabajo que ofrece también esta industria.

La idea es estrenar en otoño de 2018 y preguntado el director.. ¿Albacete no aparece? Jose Luis Cuerda ha respondido "a Albacete lo llevamos todos en el corazón".

