La CUP y ANC presionan al Govern para que formalice la ruptura

El diputado de la CUP Benet Salellas ha afirmado este lunes que confía en que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, proclame la independencia de Catalunya en el pleno del martes a las 18 horas, cuando comparecerá a petición propia para valorar la situación política: "El acuerdo político es ese".

Lo ha dicho en una rueda de prensa en la que ha concretado que lo que tiene que haber en ese pleno es la "constatación de que hubo un referéndum vinculante cuyo resultado es efectivo", por lo que pide que inmediatamente después de la proclamación se aplique la ley de transitoriedad.

El diputado 'cupaire' no ha querido concretar el modo en que se debe llevar a cabo esa proclamación o si debe votarse en el Parlament para hacerla efectiva porque considera que, si lo hacen, "algunos grupos correrían al Tribunal Constitucional" a impedir el debate en la Cámara. Ha recordado que la CUP no está ni en el Govern ni en el espacio en el que se está discutiendo la forma de hacer efectivos los resultados del 1-O, en el que sí están las entidades independentistas ANC y Òmnium Cultural, algo que ha reprochado.

Pese a ello, Salellas ha explicado que sí han podido hacer "aportaciones a la propuesta original", pero ha aclarado que desconoce la propuesta final: ha advertido de que, a un día del pleno, todavía no está cerrada.

Ha recordado que la proclamación de la independencia que esperan que se sustancie el martes, es el resultado de un proceso que se inicia con la investidura de Puigdemont, los Presupuestos de la Generalitat 2017 y la cuestión de confianza a la que se sometió el presidente, forzado por no haber conseguido sacar adelante las primeras cuentas de la legislatura. "No sería correcto retrasar la aplicación de la independencia con el pretexto del diálogo", ha dicho, y ha recordado que antes de comenzar a dialogar deben constituirse como Estado para negociar de igual a igual. Por eso piden que no sea una proclamación "simbólica, retórica, ni accesoria" para poder negociar al mismo nivel con el Gobierno.

Concentración ante el Parlament

La ANC ha convocado a la ciudadanía a concentrarse este martes a las 18.00 cerca del Parlament, una hora antes de empezar el pleno en que comparecerá el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.

Bajo el lema '¡Avancemos al lado de nuestras instituciones! Sí, hola república', pide llenar el paseo Lluís Companys --que desemboca en la puerta del parque de la Ciutadella, donde está la cámara-- y en el contiguo paseo de los Til·lers --ya dentro del parque, y cerca del Parlament--.

Según lo establecido oficialmente, Puigdemont comparecerá para informar sobre la situación política actual, y la ANC espera que el pleno sirva para declarar la independencia. La zona que justo delante del Parlament ha amanecido este lunes con un cerco de triple valla ante la previsión de que se produzcan concentraciones a las puertas del edificio, donde también hay multitud de puestos ocupados por periodistas internacionales y un gran estudio-plató móvil desde donde emiten en directo y programas.

Desde la tarde de este lunes, una furgoneta de los Mossos d'Esquadra se ha situado también al lado de la puerta del Parlament, lo que no es habitual porque normalmente aparcan en un lugar más alejado del edificio.

