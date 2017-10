Abrumadora mayoría a favor de que las auxiliares del naval sigan en huelga

Los trabajadores de la industria auxiliar del naval de Ferrol han acordado hoy por gran mayoría continuar con su paro indefinido, que ha alcanzado su sexta jornada. En asamblea general ante el astillero de Navantia Ferrol, 131 operarios han avalado que prosiga la huelga, mientras que otros 99 han abogado por la suspensión temporal. Esta medida se propuso tras lograrse anoche un preacuerdo entre el grupo naval público, la patronal de las empresas y los sindicatos gracias a la mediación del Consello Galego de Relacións Laborais.

Sin embargo, el rechazo a la paralización de las protestas ha sido evidente, especialmente en la antigua Astano. Unos 300 trabajadores han acordado por unanimidad que no se detenga la huelga. Esta mañana, en todo caso, los piquetes ya han permitido la entrada del plantel principal de Navantia, que no está llamado al paro. El pleno de Ferrol, reunido también hoy, no ha podido debatir sobre la problemática.

PP y Ciudadanos se han abstenido ante la inclusión del tema en el orden del día, sugerida por el BNG, y no se ha logrado la mayoría necesaria, con el consiguiente enfado de los representantes sindicales presentes en el Concello. Los nacionalistas han abandonado la sesión. Tanto Navantia como el empresariado han alertado en las últimas horas sobre posibles consecuencias económicas y en materia de carga de trabajo por la paralización de las plantas públicas.

