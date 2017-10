No habrá sustituto

El Consejo de Administración del Deportivo mantuvo ayer una de sus habituales reuniones, aunque no fue una más. La cita fue la primera sin Fernando Vidal formando parte del órgano rector del club. Una reunión en la que su nombre salió a relucir, dado que el debate sobre qué sucederá ahora con ese sillón vacío continuaba en el ambiente. El Consejo no ha adoptado una decisión con carácter definitivo, pero a día de hoy se inclinan por no cubrir la vacante dejada por el exconsejero encargado de la parcela deportiva.

El mandato del actual Consejo finaliza en enero de 2019. Queda poco más de un año para que renueven su confianza o dejen paso a otro equipo de trabajo. Una razón que lleva a pensar que no es el mejor momento para incorporar a nadie con tan poco margen por delante. Cabría pensar en la posibilidad de sumar un nuevo consejero con el compromiso de continuar en un supuesto nuevo mandato, pero a falta de definir como quedará configurado el equipo de trabajo con el que aspirarán a prolongar su mandato los actuales consejeros, esa posibilidad parece perder fuerza también.

Fuentes próximas destacan el hecho de que a día de hoy se haya profesionalizado el club con ejecutivos en todas sus parcelas. Una circunstancia que convierte el papel de los Consejeros en secundario en lo que respecta al funcionamiento diario de la entidad.

