Sory Kaba: “Debutar con la absoluta de mi país ha sido una experiencia única”

El delantero del Elche C.F. Sory Kaba, de 22 años, ha vuelto de su viaje a Guinea Conakry tras debutar allí con el equipo nacional de su país. Sory debutó en la segunda parte del encuentro de clasificación para el Mundial de Rusia 2018 con victoria de Túnez por 1-4.

El guineano ha explicado que "debutar con mi país y escuchar el himno ha sido una experiencia única para mí. Espero repetir, aunque para ello tendré que seguir trabjando muy duro y sacrificándome. Estuve muy pendiente del partido del Elche y sufrí bastante. Cuando me enteré que Nino marcó el penalti que nos daba la victoria fue otra gran alegría".

Sory le ha dedicado su recién estrenada internacionalidad "a mi familia que siempre me alienta, a los que confiaron en mí y a los que no, porque eso me hizo tener más fe aún en mis posibilidades. Sabía que con trabajo y dedicación la recompensa llegaría. Y por supuesto, dar las gracias al Elche C.F. porque me acogieron desde el principio como a un hijo. A Fidel, que siempre está conmigo, y a toda la gente del Club, muchas gracias".

