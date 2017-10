Pendientes de Israel y Alberto y con la vuelta de Quirós

El Xerez recibirá el jueves a las cinco de la tarde al Alcalá en el primero de los dos partidos que tiene que disputar esta semana. El siguiente será el domingo frente al Ceuta, de nuevo como local. Partido que podría jugarse en Chapín, previo pago de 3.000 euros al Ayuntamiento. Y es que, en efecto, el Xerez CD había pedido formalmente el municipal jerezano también para el encuentro del jueves, aunque fuera de plazo, según el Consistorio.

Vargas afronta este partido con la duda de Israel, que se perdió el encuentro ante La Lebrijana por un esguince en su rodilla. Parece complicado que el capitán pueda estar listo para el jueves, encuentro que se pierde Polaco por sanción federativa, fue expulsado con roja directa el pasado domingo. Alberto también arrastra molestias musculares tras el último encuentro de liga. Zamora sigue de baja y Quirós ha regresado de su luna de miel y ya está entrenando con el grupo.

El jugador jerezano, que jugó el partido amistoso ante el Jerez Industrial, dice que tuvo “buenas sensaciones, me encontré bien y sólo con ganas de poder ayudar ya al equipo”. Quirós ha estado en Méjico, pero ha podido seguir los últimos partidos por internet, “me levantaba de madrugada y estaba pendiente del equipo, hemos tenido muy mala suerte en algunas fases y da pena ver los problemas que tenemos que ir salvando. Cada día entrenamos en un campo distinto, eso no ayuda, es muy triste y no llegas a centrarte”, lamenta el jugador.

Comentarios