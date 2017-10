Familias desfavorecidas abandonan el comedor escolar en Madrid

No se quedan a comedor. Y no porque no lo necesiten. O porque sus familias puedan asumir el coste, económico y de planificación familiar, que supone a diario alimentar a cuatro hijas. La realidad es que no se quedan a comedor porque "supone un gasto de 400 euros al mes para cuatro niñas y es inviable". La familia de Maite aún no sabe si este curso va a recibir las ayudas de la Comunidad de Madrid que les permitirán una reducción del 50% en el precio de este servicio. "No hemos podido ir ni en septiembre y ahora tampoco en octubre", confiesa Maite, cuya economía familiar no le permitiría poner en riesgo ese dinero sin la seguridad de que contarán con la ayuda.

La familia de Maite no es la única que ha tenido que buscarse la vida. Hay al menos 30.000 familias, según la FAPA Giner de los Ríos y el PSOE, que han dejado de llevar a sus hijos a los comedores escolares de sus respectivos centros en el mes que llevamos de clases porque no cuentan con el dinero necesario para afrontar ese pago, y aún no tienen la certeza de que se van a ver beneficiados con el precio reducido. Entre ellos, sobre todo -según denuncian la FAPA y los socialistas- hay familias que perciben la Renta Mínima de Inserción. En su caso, pagan un euro al día por el uso del comedor cuando son beneficiarios de la ayuda, pero "los padres tampoco saben si lo tienen concedido". Para ellos ya supone un sufrimiento pagar un euro diario, explica Maite, "con lo que es todavía más inviable que adelanten el 100% hasta que tengan la notificación".

La Consejería de Educación, a través de un portavoz, ha explicado a la Ser que es habitual que sean a mediados de octubre cuando se comunica a los centros el listado de familias a las que se conceden las ayudas. "Todavía están trabajando en las solicitudes, que se harán llegar a los colegios a partir de la semana que viene", aclara este portavoz, que asegura que "todas las familias con Renta Mínima de Inserción tienen garantizada la ayuda y los que resulten beneficiarios recibirán el abono desde septiembre". Este curso, la Comunidad de Madrid ha incrementado el presupuesto de estas ayudas y la previsión es llegar a los 100.000 beneficiarios.

La FAPA Giner de los Ríos ha pedido a los partidos políticos representados en la Asamblea de Madrid que aboguen por reducir a coste cero el servicio de comedor escolar para aquellas familias que cobran la Renta Mínima de Inserción y que, en la gran mayoría de los casos, encuentran en este servicio la única comida "caliente y saludable" que pueden proporcionar a sus hijos. Por su parte, el PSOE también ha exigido que se amplíe este servicio a los alumnos de los institutos públicos de la Comunidad ya que muchos se encuentran en una situación desfavorecida. Sería una forma de garantizarles, según el grupo socialista en la Asamblea, al menos una comida saludable al día.

