La Fundación Cajasol y la Obra Social 'La Caixa' colaboran con la Fundación Integra

"Un trabajo aporta todo, no solo dinero. Te hace sentir que vales para algo, que al final todo el esfuerzo ha merecido la pena porque él no ha podido conmigo. Yo no soy un número más en las noticias porque estoy aquí y lo puedo contar. Estoy viva y estoy contenta". Es parte del testimonio con el que Patricia, una de las beneficiarias del programa de inserción laboral de la Fundación Integra, ha emocionado a los asistentes al acto en el que la Fundación Cajasol y la Obra Social 'La Caixa' han dado a conocer su acuerdo de colaboración con esta organización presidida por Ana Botella.

Se suman así a este proyecto dedicado a atender a personas en riesgo de exclusión social con dificultades para encontrar empleo. Esta colaboración permitirá que llegue a más personas en Sevilla y en toda Andalucía, con una aportación económica "importante", según el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, quien ha explicado que se podrá a disposición de esta iniciativa los locales de la entidad y también sus voluntarios.

Al mismo tiempo, facilitarán la incorporación al mercado laboral de estas personas mediante el contacto previo con empresas andaluzas que se presten a formar parte de este proyecto de la fundación Integra.

El director territorial de Andalucía Occidental de CaixaBank, Rafael Herrador, ha destacado que les "une" el fin común de generar empleo entre personas vulnerables y con dificultades de conseguirlo. "Estamos satisfechos de poder iniciar una colaboración que confiramos que sea larga y provechosa en beneficio de las personas que más lo necesitan", ha explicado.

