La jueza deniega al SAS personarse como acusación en el caso del accidente en Valme

La titular del juzgado de instrucción 1 de Sevilla ha rechazado la personación como acusación particular del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en las diligencias abiertas por el accidente mortal en un ascensor del Hospital de Valme en el que falleció una joven de 25 años cuando era trasladada tras dar a luz.

En una providencia al que ha tenido acceso Efe, la jueza ha señalado que "no ha lugar" a la personación como acusación particular del SAS "al no tener prima facie la condición de perjudicado".

La consejera de Salud, Marina Álvarez, anunció la personación como acusación particular del SAS el pasado 13 de septiembre en el pleno del Parlamento de Andalucía durante su comparecencia para informar sobre el accidente, ocurrido el 20 de agosto, tras defender que el ascensor había pasado los controles pertinentes y que las seis denuncias de los sindicatos presentadas en 2015 y 2016 fueron atendidas según el protocolo y "no se debieron a problemas técnicos sino funcionales".

En las diligencias de investigación abiertas en el juzgado de instrucción 1 por este siniestro está personada la familia de la fallecida, cuyo marido estuvo presente en ese pleno y se salió disgustado por la pretensión de reducir la muerte de su esposa a un accidente.

La jueza instructora ya ha recibido el atestado policial y está a la espera de que llegue al juzgado un informe técnico sobre el estado del elevador, que se puso en marcha con la puerta abierta cuando la fallecida, Rocío Cortés, era trasladada en camilla tras dar a luz a su tercer hijo, una niña que nació con una cardiopatía congénita por la que ha estado más de un mes ingresada.

En la providencia también pide al Instituto de Medicina Legal el informe definitivo de la autopsia.

