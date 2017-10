Dentro de una ‘Gaming House’

Es la profesión soñada para muchos aficionados a los videojuegos. Llenar auditorios y estadios compitiendo contra otros jugadores de deportes electrónicos. Pero esto no es tan fácil como ser simplemente bueno jugando; hablamos de profesionales que atraen importantísimas inversiones y cuyos campeonatos son seguidos en directo por millones de personas desde sus casas. En concreto, en 2016, 214 millones de espectadores con una facturación de 750 millones de euros. Casi nada.

El equipo madrileño MAD Lions ha sido uno de los últimos en llegar a la élite. Cuenta con tres divisiones: una para League of Legends, otra para Counter Strike Global Offensive y una tercera en el juego para móviles Clash Royale. Desde hace apenas dos meses sus componentes conviven en una imponente casa de campo en el municipio de Algete. No les falta de nada: tienen gimnasio, piscina y hasta pista de pádel. Pero sobre todo tienen una gaming room donde entrenan más de seis horas diarias para mejorar su habilidad con el ratón bajo la supervisión de sus entrenadores y otros profesionales como asesores de imagen y dietistas.

Exterior de la Gaming House de MAD Lions / SER Madrid Sur

Sergio Yáñez, CEO de MAD Lions, lo tiene claro. Esta casa es lo más parecido a un centro de alto rendimiento para deportistas de élite, porque aquí lo de jugar es cosa muy seria. Jugar y competir es su trabajo. Y tienen estrictos horarios. Para poder cobrar mensualmente es necesario producir beneficios, y en el caso de MAD Lions llegan a través de los derechos de imagen de los jugadores y la captación de patrocinadores.

La Gaming Room de League of Legends de MAD Lions / SER Madrid Sur

Todo esto lo sabe bien Jorge ‘Werlyb’ Casanovas, una de las estrellas del equipo de League of Legends en la división de élite de la Superliga Orange de la Liga de Videojuegos Profesional (LVP). Comparte entrenamientos con otros dos jugadores españoles y con compañeros llegados desde Suecia, Polonia y Chequia, todos de entre 18 y 22 años. Por cierto, su campeón favorito en LOL es Jax, un peculiar y poco jugado maestro de armas. Jorge ‘Werlyb’ comenzó profesionalmente en esto con sólo 17 años en Alemania. Ha sido su primer y único trabajo en los últimos tres años. Para él hay dos claves para tener éxito en los deportes electrónicos: la autocrítica y la capacidad para seguir disfrutando del juego.

Amplio jardín, piscina y pista de pádel para el tiempo libre / SER Madrid Sur

Y ahora veamos. ¿Con qué puede distraerse en sus horas libres un amante de los videojuegos que juega por obligación un mínimo de seis horas al día? Pues en algunos casos, sí, con videojuegos. Aunque también hay otras cosas como la simpática cachorrita de Chou Chou que convive con ellos en la casa. Y los padres de estos jugadores pro, ¿qué opinan de todo esto? Pues pese a las reticencias iniciales, ahora se han convertido en unos entendidos en los eSports y son algunos de sus mayores fans. Deportes electrónicos. Un hobby convertido en profesión con la pasión por los videojuegos como eje central.

Más actualidad

Simuladores de conducción en Barcelona Games World / José Lago AFP (Getty Images)

Hace unos días se celebraba la Barcelona Games Week, una de las ferias de videojuegos más importantes de España. Por allí han pasado miles de personas para probar los próximos lanzamientos como Dragon Ball FighterZ, Star Wars Battlefront II o Call of Duty World War II y muchos más. Además hubo interesantísimas conferencias a cargo de primeras figuras de la industria como Kazunori Yamauchi (creador de Gran Turismo) o Tpru Iwatani (creador de Pac- Man) y torneos de juegos como Tekken 7, League of Legends o FIFA 18.

El próximo 27 de octubre verá la luz Assassin’s Creed Origins, el nuevo capítulo de la saga de la hermandad que nos contará el origen de este colectivo que se mueve entre las sombras. El primer assassin luchó por la justicia en el Antiguo Egipto, y tuvo contacto con personajes tan importantes como Cleopatra, cuya voz en español ha sido obra de la actriz Clara Lago. Nos adentraremos en las pirámides para descubrir todos sus secretos.

Este viernes 13 de octubre llega a las tiendas en versión física para PS4 y Xbox One ‘Friday the 13th: The game’, el juego basado en la película ‘Viernes 13’. Se trata de una original propuesta que ya ha triunfado en PC: partidas multijugador 1 vs 7 en las que uno de los jugadores encarna al temible jason y el resto son adolescentes que deben luchar por sobrevivir en las ambientaciones típicas de la película. Además cuenta con un interesante sistema de desarrollo de personajes para personalizar su aspecto y habilidades.

Gran Turismo Sport ya puede probarse en formato demo / Sony

Hasta el próximo 12 de octubre está disponible para su descarga la demo de Gran Turismo Sport para PS4. Dispone de modo arcade para participar en carreras rápidas, modo Sport para competir online en carreras igualadas y el modo Campaña para desarrollar las habilidades del piloto superando desafíos. Asimismo podemos probar el modo paisaje para tomar fotografías y el editor de diseños. Desde Sony confirman que todos los créditos acumulados en esta demo será válidos para la versión final de Gran Turismo Sport, que saldrá a la venta el 18 de octubre.

Los diez juegos más vendidos en España en septiembre / GAME

FIFA18 ha encabezado las ventas de juegos en España en septiembre, según los datos de la cadena de tiendas GAME. Y tiene mérito, porque salió a la venta el día 29; lidera el ránking su versión para PS4, pero es que la de Xbox One está en sexto lugar y la PS3 en décimo puesto. Destiny 2 se alzó hasta el segundo lugar, mientras que PES 2018 se llevó la medalla de bronce en septiembre, ambos en versión PS4. El resto de juegos más vendidos fueron NBA2K18, Rainbow Six Siege, Grand Theft Auto V, Uncharted El legado perdido (todos para PS4) y Mario + Rabbids Kingdom Battle para Nintendo Switch.

Comentarios