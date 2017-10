C’s y PSC reclaman elecciones. Los comunes ven una oportunidad y el PP un golpe de estado

La oposición exige elecciones a Puigdemont, niega la validez del 1 de octubre y también de “suspender una declaración de independencia no hecha”. La más dura hasta el momento ha sido Inés Arrimadas, de Ciudadanos, que ha espetado al President que "tarde o temprano en Cataluña habrán elecciones de verdad en la que ustedes no controlarán la junta electoral y no se podrá votar tres o cuatro veces".

Arrimadas también ha señalado que "una declaración de independencia aplazada, en diferido, sigue siendo un golpe al sentido común"

Y también por ahí ha venido la crítica del socialista Miquel Iceta: “Usted propone suspender una declaración no hecha”. Iceta también ha afirmado que “no se puede desprender ningún mandato democrático del acto de votación celebrado el 1 de octubre y la salida al problema son unas elecciones con garantías y legitimidad”

Menos crítico ha sido Lluís Rabell, de Catalunya Sí Que Es Pot: “quiero entender que el anuncio que ha hecho es una oportunidad para que el diálogo pueda abrirse paso. Agradecemos estas palabras”.

Rabell ha vuelto a reclamar un referéndum pactado y ha hecho varias llamadas al diálogo.

Xavier García Albiol, del Partido Popular, “El Govern está perpetrando un golpe de Estado, pero el pensamiento único se ha acabado en Cataluña, desde el pasado domingo”

Albiol ha advertido que “no va a haber ninguna república independiente en Catalunya, aunque estén jugando al despiste y a la confusión de si será mañana o el mes que viene.”

Y también ha afirmado "En su intervención se ha referido al diálogo. Estamos a favor de ese diálogo, pero vamos a concretar: de qué queremos hablar? ¿De cómo volamos la soberanía nacional?"

