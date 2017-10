Éxito de Actúa Sevilla 2017

ACTÚA Sevilla 2017 ha vuelto a reunir el talento, la originalidad y el empuje artístico alrededor de los 3 escenarios ubicados en la Plaza Mayor de Las Setas de la Encarnación este pasado 7 y 8 de octubre. Unas cinco mil pesonas entre los dos días, han acompañado a las distintas actuaciones y propuestas.

Más de 50 artistas no profesionales de diferentes disciplinas, cante baile, cocina, buena alimentación y también unos espacios expositivos con moda sostenible, miniaturas, caricaturas… En Actúa 2017 se ha podido disfrutar de la cultura y el ocio de un puñado de artistas desconocidos con ganas de mostrarse al mundo. Grupos musicales como ‘El hombre quizás’, ‘Sharambuka’, ‘Ánima Saudade’, ‘Grana y oro’, ‘Nada personal’, ‘Pocojato`s Band’, ‘Emmett’, ‘Palo Alto’, ‘Javi Osorio’, ‘La Pompa jonda’ o ‘Alpesa’. También nos han acompañado la tuna de medicina, la escuela de baile de Las Hermanas Villaú, Centro de danza Alberto El Romero, Artmonies, The Rob time, Nueva dirección teatro, Malos hábitos, Amaranth, Limeranza, Triana Ojeda, José Luciano, aura, Lourdes Fernández, Álvaro Diez, The Wonder, French Street Jazz trío o la máster class de la única estrella Michelín de Sevilla Julio Fernández. En Actúa 2017 hemos tenido artistas invitados tales como Carlos Torres, en otras ediciones participantes y hoy vuelve como figura de la canción. Sergio Gómez ‘El Duende’ en el cante por sevillanas y flamenco y la jovencísima María Parrado que congregó a muchos seguidores ávidos por escucharla y conseguir su autógrafo. Un encuentro imprescindible para conocer el movimiento cultural de la ciudad.

Actúa 2017. La cultura nos mueve.

Comentarios