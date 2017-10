Andone, único superviviente del tridente

Florin Andone no digiere bien ser suplente. El ambicioso ariete del Dépor se marchó al parón de selecciones con una sensación de visible disgusto por ser relegado al banquillo por parte de Pepe Mel. Sólo unos días después, el rumano regresa a Coruña y tiene asegurado ya su puesto en el equipo inicial. Las lesiones de Adrián López y de Lucas Pérez lo dejan como único superviviente del tridente de atacantes. La única baza del entrenador tendrá ante el Eibar su oportunidad de demostrar, como llegó a afirmar en el Diario AS, que nació para ser titular y no suplente.

Pepe Mel lo sentó en el banquillo en los últimos dos compromisos de Liga (ante el Espanyol y ante el Getafe). Ahora, las lesiones de sus rivales le abren de nuevo las puertas. "Nunca en mi vida desearé el mal a nadie ni me alegraré por las lesiones de mis compañeros", afirmó ante los medios. Sin embargo, el jugador sabe que tiene una gran oportunidad de demostrar que el entrenador se equivocó al dejarlo como suplente.

Defensa de Pantilimón

Compañeros en la selección de Rumanía, Florín Andone y Costel Pantilimon son también amigos. Los dos blanquiazules compartieron en los últimos días muchas horas de conversación y de viajes. El delantero resumió cómo estaba viendo al portero tras su inicio dubitativo defendiendo los palos. "Es un portero que poco a poco se asentará en este equipo. Es normal que al principio le cueste adaptarse. Pero estoy seguro que va a ser un pilar importante en el futuro del Deportivo", destacó.

Por otro lado, Andone también valoró la renovación de Luisinho. El portugués seguirá hasta el 2020 en el Dépor, y el ariete se alegra por esa noticia. "Es una gran persona y está en un buen momento. Parece que tenga 10 años menos", bromeó el rumano.

Comentarios