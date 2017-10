El escuadrón de los cinco guerreros

A estas alturas de temporada, Gustavo Aranzana ya tiene claro con qué cinco soldados irá a la guerra. El reparto de minutos y la aportación de muchos jugadores de la segunda unidad de este Leyma Coruña empieza a ser preocupante.

Todo parece indicar que la parroquia coruñesa se aprenderá de memoria el quinteto inicial por el que el estratega vallisoletano ha apostado en las tres primeras jornadas de liga: Jorge Sanz, Trevor Cooney, Jonathan Gilling, Dmitry Flis y Eduardo Hernández-Sonseca. Y es que estos cinco jugadores no sólo son los que inician los encuentros, sino que también son los que llevan el peso de todo el juego del ejército naranja. Los datos así lo demuestran: el banquillo del Leyma Coruña ha disputado solamente en 28’5% de los minutos de juego, ha aportado el 20’2% de los puntos del equipo y ha sumado un alarmante 13% de la valoración total. No hay balas en la recámara.

Los minutos y la responsabilidad recaen una y otra vez en los mismos cinco combatientes, que llegan, vacíos los cargadores de sus fusiles, cansados a los finales del partido después del esfuerzo ocasionado por haber disputado muchos minutos de juego y, en casos como el de Trevor Cooney, por el estricto marcaje al que se ha visto sometido. El equipo compite en cada encuentro pero, llegada la recta final de los choques, carece de la frescura necesaria para cerrar el partido. Ayer presenciamos el mejor ejemplo: el Leyma se plantó en el arranque del último cuarto con un colchón de diez puntos de ventaja en el electrónico pero al Unión Financiera Baloncesto Oviedo le bastaron cuatro minutos de alta intensidad para arrasar el terreno enemigo, neutralizar la ventaja coruñesa y dar la vuelta al marcador.

El baloncesto es un juego de cinco contra cinco aunque, en una época en la que la exigencia física es enorme, las plantillas han de ser largas y se confeccionan de manera que los jugadores que empiezan los partidos en el banco puedan dar un relevo de calidad a los titulares, procurando así que las prestaciones del equipo no bajen demasiado cuando actúa la segunda unidad.

El actual Leyma, salvando las distancias, nos recuerda a aquel Caja de Ronda de finales de los años 80, con el general Mario Pesquera a los mandos, una milicia que, en la época en la que se empezaron a poner de moda las rotaciones, se caracterizó por navegar contra corriente, al contar con cuatro jugadores que promediaban cerca de los 40 minutos de juego (incluso una temporada el base Fede Ramiro disputó una media de 40 minutos y 33 segundos).

Esperemos que, más pronto que tarde, empiecen a carburar los Chuku, Ángel Hernández, Sergio Olmos y compañía, ya que un escuadrón de cinco guerreros se antoja escaso para afrontar una guerra tan dura como la LEB Oro.

El próximo domingo, en pista del Rio Ourense, los coruñeses bajarán al campo de batalla para dirimir una nueva contienda. Los ourensanos han comenzado el curso con los puntos de mira desviados y las ballonetas oxidadas (tres derrotas en otros tantos partidos), por lo que saldrán a luchar con todas sus fuerzas. El Leyma no debe esperarlos atrincherado, no, ha de sacar a relucir toda su artillería y abrir fuego a discreción. No puede hacer prisioneros.

Comentarios