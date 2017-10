Albacar: “Hay que seguir sumando y no obsesionarse con el Mallorca”

Uno de los capitanes del Elche Club de Fútbol, Edu Albacar, ha ofrecido sus impresiones sobre el momento del equipo. Los ilicitanos han protagonizado su mejor comienzo en Segunda B, aunque no les ha servido para ser líderes por el impresionante inicio del Real Mallorca.

El Elche es segundo después de ocho jornadas con 18 puntos, cuatro menos que el conjunto bermellón que suma 22 tras ganar siete partidos y ceder únicamente un empate. Albacar ha comentado "que los números del Real Mallorca son muy buenos, pero no debemos obsesionarnos con ellos. Nosotros tenemos que seguir sumando, intentar jugar cada vez mejor y adaptarnos a las dificultades que plantea la categoría".

El defensa catalán, de 37 años, ha explicado que "cada día me encuentro mejor físicamente. El día del Ontinyent acabé muy bien sin las molestias de los primeros partidos. Además, me sentí muy bien jugando de central. Es una demarcación que siempre me ha gustado, aunque por circunstancias he actuado más veces como lateral zurdo".

Con relación al partido del sábado en el campo sintético del Llagostera ha dicho que "tenemos que ser un equipo fuerte en las dos áreas. Habrá mucho juego directo y en cualquier acción a balón parado podría decidirse".

