El C. B. Elda tuvo un comienzo desigual en sus equipos sénior

Los equipos de categoría sénior del C. B. Elda tuvieron un desigual comienzo liguero.

Los chicos del C. B. Elda – Bateig Piedra Natural comenzaban la competición en el Grupo D de la Preferente recordando y enviando un mensaje de ánimo, con el lema “Ánimo Ñíguez” en unas camisetas, a su compañero Javi Ñíguez que se lesionó de gravedad en el último partido de pretemporada, recibiendo el viernes en el “Ciudad de Elda – Florentino Ibáñez” al C. B. Guardamar ante el que perdió (59-71) en un partido disputado hasta el final del tercer periodo, a pesar de que fue dominado en el marcador por el equipo visitante durante todo el encuentro. Al principio del cuarto periodo, un bajón físico de los locales y una serie de acciones bien administradas por el equipo rival sirvieron para abrir una brecha en el marcador, suficiente para no poder luchar por la victoria. Aun así, el partido dejó un buen sabor de boca ya que los jugadores del C. B. Elda – Bateig Piedra Natural compitieron en todo momento ante un buen equipo, bien trabajado y dirigido por un buen entrenador, conocido en la provincia.

“El partido sirvió para dar fe de que tenemos un equipo que tiene ganas de competir por los partidos hasta el final y de que no se lo va a poner fácil a los rivales” argumentan desde el club eldense añadiendo que “se trabajó bien en defensa y en ataque estuvimos un poco espesos, a pesar de la derrota, nos podemos sentir orgullosos de haberlo dado todo hasta el último suspiro”.

El próximo domingo a las 17:00 h en el pabellón "Ciudad Jardín" de Alicante, el C. B. Elda - Bateig Piedra Natural rinde visita al Dimalux - BSG.

BALONCESTO FEMENINO

La cara de la moneda la protagonizó el equipo sénior femenino que comenzaba la liga el domingo en el Grupo H de la competición Autonómica, recibiendo en el “Ciudad de Elda – Florentino Ibáñez” al C. B. Rama Tritton Castalla al que venció por un claro 79 – 28.

El comienzo del partido tuvo un ritmo muy lento, ataques espesos y defensas con falta de intensidad, llevando al 2-7 de desventaja para las locales en los primeros cinco minutos.

Tras el tiempo muerto, consiguieron cambiar la actitud y acabar el primer cuarto con un 17-12 de ventaja.

Tras el segundo cuarto, la cosa cambió y los sistemas ofensivos y defensivos trabajados comenzaron a dar sus frutos. Con paciencia en ataque y acierto en el tiro exterior, se marcharon al descanso con 37-18 en el marcador para conseguir mantener la dinámica de trabajo el resto del partido y conseguir la primera victoria de la temporada.

El próximo sábado a las 16:00 h, el C. B. Elda femenino rinde visita al C. D. Atese Elche en el pabellón "El Toscar" de la ciudad de las palmeras.

