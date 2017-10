"Me hubiera gustado jugar en Chapín, pero ni pagando"

La intención del Xerez CD era jugar estos dos partidos en el estadio Chapín, previo pago de 6.000 euros, que el Ayuntamiento no ha aceptado porque la solicitud había llegado, en efecto, fuera de plazo. Vicente Vargas, entrenador del Xerez CD, no esconde que “me hubiera gustado jugar en Chapín, pero esto es un sin sentido, no creo que haya ningún problema al enviar una solicitud 10 días antes para disputar un partido pagando. Las cosas lejos de mejorar están empeorando”, lamentó ante los periodistas en la previa del partido ante el Alcalá del jueves.

El partido se disputará finalmente en el Andrés Chacón de La Barca, “ni siquiera en el horario que queríamos, porque ya el campo estaba cogido, tendremos que jugar a las cinco de la tarde, esto no hay por donde cogerlo”.

El objetivo ahora es lograr la segunda victoria consecutiva, en un choque que llega en un buen momento para los azulinos. Y es que con el triunfo en Lebrija el pasado domingo, llega cierta tranquilidad al vestuario, “y ahora esperamos repetir triunfo, los chicos están muy animados y siguen entrenando muy bien. Somos un buen equipo y a poco que se empiecen a hacer las cosas bien saldremos de ahí”.

Para Vargas, el CD Alcalá, “es un muy buen equipo, tienen una plantilla para estar arriba y de hecho empezaron muy bien, aunque en los últimos encuentros no han sacado muy buenos resultados. Tienen gente experimentada, como José Serrano que estuvo aquí hace varios años, Ramón, un portero veterano o Gonzalo, un futbolista top en la categoría”.

