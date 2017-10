Absuelto el acusado de yihadismo de Son Gotleu porque actuó creyendo que colaboraba con el CNI

La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha absuelto al marroquí Mohamed Harrak al Louath de los delitos de integración y colaboración con organización terrorista porque considera que contactó con personas radicalizadas con las que hablaba de atentar o viajar a zonas de conflicto creyendo que estaba colaborando con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Durante el juicio, Harrak al Louath, que se enfrentaba a una petición de la Fiscalía de diez años de prisión, sólo contestó a preguntas de su abogado y se defendió asegurando que trabajaba para un agente de los servicios secretos, una persona que se hacía llamar Ángel, al que pasaba información sobre las personas con las que contactaba en internet.

Según afirmó, su trabajo para el CNI --que dijo no conocer al acusado-- era "crear perfiles" falsos y hacer así "amistad con gente que ya estuviera radicalizada", concretamente con "captadores" en España que quisieran enviar combatientes a Siria e Irak. Aseguró haber mantenido varias conversaciones telefónicas con el supuesto agente y que también envió correos electrónicos con "información".

El agente de Policía responsable de la investigación confirmó en el juicio que el acusado efectivamente "envió algo" a los servicios secretos, que tuvo alguna conversación "con un tal Ángel" y que ya le gustaría a él saber quién es porque esa misma persona casi frustra la investigación sobre otra persona, Soukaina Aboudrar, yihadista de 19 años detenida en 2015 en Fuerteventura.

De hecho, según la sentencia, la existencia del supuesto agente "no la ponen en cuestión ni las acusaciones ni el responsable de la investigación policial" iniciada contra Harrak al Louath. Y la Sala añade que "si la relación era cierta y el acusado seguía las instrucciones" de Ángel, "no se puede afirmar la hipótesis acusatoria" y "no estaría ni integrado ni haciendo aportaciones para sostener" al Estado Islámico, "y sus acciones eran un ardid o simulación para hacer visibles y permitir la identificación de sujetos radicalizados".

Comentarios