Se buscan sustitutos

Poco a poco Unzué va recuperando a sus jugadores internacionales. Este miércoles ya con el grupo Iago Aspas, Emre Mor y Lobotka. Mañana será el turno del Tucu y Maxi Gómez. Precisamente a este último tendrá que buscarle sustituto el técnico del Celta. El delantero uruguayo es el pichichi del Celta pero también es el que más cartulinas amarillas acumula y el lunes ante Las Palmas tendrá que cumplir su primer partido de sanción por acumulación de tarjetas. Guidetti podría entrar a escena o incluso Aspas podría jugar de 9.

No es el único puesto que queda vacante. El lateral busca dueño tras la lesión de Hugo Mallo y la lesión posterior del que iba a ser su sustituto Facundo Roncaglia. Daniel Wass ya ha jugado en esa demarcación o incluso podría jugar con tres centrales, algo que Cabral vería bien "ya hemos jugado así en otras ocasiones, puedo decir que me gusta y que no sería extraño para mí, pero es el entrenador el que tiene que tomar la decisión".

Una de las cosas que tiene clara el central es que el equipo tiene que mejorar en defensa "fallos tenemos pero es al estilo de juego que jugamos, queremos ser valientes, salir jugando desde atrás, tomamos nuestros riesgos y para eso a veces, los fallos que no se pueden tener, van a estar".

