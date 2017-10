Mir: “Tenemos que ser intensos, agresivos y potentes en el juego aéreo”

El Elche C.F. disputará este sábado su tercer partido consecutivo fuera de casa en un terreno de juego sintético. Será en el campo del Llagostera a partir de las 18.00 horas. Los ilicitanos buscan su tercera victoria lejos del Martínez Valero y prolongar una semana más su racha de ocho jornadas sin perder.

El entrenador del Elche, Vicente Mir, ha comentado que "tenemos que ser potentes en el juego aéreo, con intensidad y agresividad. Si podemos jugar bien mejor, pero lo esencial es sumar los tres puntos porque al final, aunque no quieras, estos partidos no son bonitos. No hay que conceder ocasiones y mantener la portería a cero, eso es lo importante".

Mir tiene las bajas de Gonzalo Verdú y Manuel Sánchez por sanción, además de Tekio, Corozo e Iván Sánchez por lesión. El técnico franjiverde recupera al portero Guille Vallejo y a Collantes, tras superar sus lesiones, y al delantero Sory Kaba después de estrenarse el pasado fin de semana con su país, Guinea Conakry, en un encuentro oficial.

La convocatoria de 18 para la cita ante el Llagostera la completan los jugadores del Ilicitano Rubén García, lateral diestro, y Rubis Samba, centrocampista.

