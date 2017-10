Albert Pla, Jaime Urrutia o Luis Bermejo, en la nueva temporada de La Llotja

Aunque la programación lleva varias semanas colgada en la fachada de La Llotja, la concejalía de Cultura ha presentado oficialmente el programa de actividades de la sala para los próximos meses.

Albert Pla abrirá el turno de actuaciones el viernes 20 a las 21:30 horas con un recorrido por su carrera. Al día siguiente, sábado 21 de octubre, se mostrará un recorrido por los grandes musicales con Momentos de Broadway.

Ya en el mes de noviembre, el día 4, llegará la magia de la mano de Willy Monroe. Una semana después, el 11 de noviembre, la banda ilicitana LoveMeBack presenta su tercer trabajo acompañados del grupo Olivia. Para el viernes 17 está previsto el espectáculo de danza-teatro a cargo de Rokuro Kubi. Profundiza en ideas en torno a la igualdad, la libertad y la valentía. David Prada actuará el 18 de noviembre con un recorrido por su carrera musical. El concierto pedagógico de Pablo Nahual se podrá ver el martes 21 y miércoles 22. Está dirigido a niños entre 4 y 12 años sobre el origen de los instrumentos. El espectáculo Flamencos en Nueva York repasa algunas piezas de Paco de Lucía con Pedo Navarro a la guitarra, y una voz en off que servirá como hilo conductor. El sábado 25 de noviembre se representa el montaje Pasos apresurados. Se pone en escena de la mano de Dacia Maraini, en colaboración con la Casa de la Dona. Muestra testimonios reales de mujeres víctimas de la violencia machista. Para los días 28, 29 y 30 de noviembre está previsto teatro infantil en inglés con Jack and the Beanstalk y Sleepy Hollow.

Diciembre comenzará con Soul Step, el viernes 1. Un día después se representa, de nuevo en colaboración con la Casa de la Dona, Mi relación con la comida. El sábado 9 de diciembre llega la banda de origen mallorquín liderada por Luis A. Segura L.A. La programación infantil vuelve los días 15, 16 y 17 de diciembre con La Pandilla de Drilo. El jueves 11 de diciembre habrá teatro en francés, actuaciones previamente concertadas con centros educativos. El viernes 12 actuará el cuarteto de saxofón, Púrpura pansa. El miércoles 17 y jueves 18 de octubre llega el teatro en inglés para centros escolares con The happy prince. El viernes 19 de diciembre llega el teatro de la mano de Luis Bermejo con El minuto del payaso. El sábado 20 será el grupo Sidecars quien realice un recorrido por su carrera musical, y la programación de diciembre se cierra con el concierto de Jaime Urrutia, excomponente de Gabinete Caligari.

La concejala de Cultura, Patricia Maciá, aclara que se trata de una programación dirigida al público más joven y que completa la amplia oferta cultural que presentan las salas ilicitanas.

