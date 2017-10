Carmen Herrero, nueva concejala de Sí Podem Petrer

Cambios en las filas de Sí Podem Petrer. La hasta ahora concejala de la formación, Neus Pineda ha decidido dar un paso atrás y renunciar a su acta al no poder compatibilizar su trabajo con la responsabilidad política que tiene en el ayuntamiento. Pineda afirma que no puede dedicarse al 100% a su cargo como representante pública y que por tanto, sin abandonar el partido ni sus cargos dentro del Consejo Ciudadano Municipal ha decidido renunciar. Una renuncia que se hará efectiva este martes en un pleno extraordinario convocado. La intención no es otra que incorporar a la nueva edil para el pleno del mes de octubre.

Le sustituirá la número cuatro, Carmen Herrero. Así se decidió por consenso para seguir garantizando en el partido la paridad. Herrero afirma que se siente ilusionada de poder trabajar para la población, siguiendo el trabajo de Pineda y vigilando que los compromisos adquiridos por el gobierno actual se cumplan.

