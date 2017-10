El Nueva Elda quiere alimentar su sueño en Talavera (S. 18:30 h)

El C. D. Nueva Elda F. S.(2º: 15 Ptos.) viaja hoy hasta tierras toledanas para medirse al Soliss C. D. Básico F. S. Talavera (1º: 15 Ptos.) en el partido de la sexta jornada de liga en el Grupo 4 de la Segunda B de fútbol sala que se disputará en el pabellón “1º de mayo” de Talavera de la Reina.

Sin duda, el de hoy es el partido de la jornada ya que no en vano se miden los equipos que mejor arranque liguero han protagonizado y en tierras talaveranas, el conjunto que dirige David Valverde “Dada” tendrá la oportunidad de demostrar que las cinco victorias consecutivas no son fruto de la casualidad aunque enfrente tendrá a los de Raúl Aceña que no están dispuestos a dejar escapar ni un solo punto de su pabellón.

Resultado incierto por lo tanto y espectáculo asegurado para los que se acerquen al pabellón.

