"Será un partido difícil y distinto a los que hemos disputado hasta ahora"

El Xerez DFC disputará el domingo ante el Antoniano, su partido quizás hasta ahora más comprometido. No sólo por el rival, que se maneja en la parte alta de la clasificación, y que dirige un buen enrenador como Jesús Mendoza, sino porque lo afronta con bajas importantes. Pepe Masegosa, no escondía por lo tanto, que la semana había sido “atípica porque no hemos podido entrenar todo lo que venimos realizando en las últimas semanas por las numerosas bajas, pero tenemos que sobreponernos y los jugadores que han contado con menos minutos tendrán su oportunidad".

A las ausencias habituales y algunas de larga duración, hay que unir ahora la de Bonomo y Adrián Martín, que "tiene un problema en sóleo, diferente a las molestias de las jornadas anteriores, y no sabemos cuál es el alcance de su lesión. El pasado domingo sintió un pinchazo y no sabemos si esa molestia ha derivado en una contractura o en una micro rotura de fibras".

El técnico sevillano, a pesar de todo, espera que su equipo sea capaz de “afrontar el partido con máxima intensidad porque es lo que realmente requiere el campo. Hemos pedido la cautelar para Bello, pero teniendo en cuenta el campo que nos vamos a encontrar el domingo, creo que no es el más idóneo para sus características. Necesitamos gente que llegue bien desde segunda jugada y sean competitivos en este tipo de campos. Nos vamos a encontrar un partido distinto a lo que llevamos disputado hasta ahora. Si el resultado no es el esperado, tampoco es definitivo. Es un campo para sacar unas características concretas del equipo como la competitividad, el juego aéreo o la segundas jugadas".

Comentarios