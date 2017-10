Setién: "Será un partido muy igualado, se decidirá por detalles"

Se disputa este domingo en el Villamarín un partido muy atractivo. Se enfrentan los dos equipos que más han crecido respecto a la temporada pasada. Si los de Quique Setién han sorprendido a la España futbolística con su buen fútbol, su victoria en el Bernabéu y su eficacia en casa, los de Marcelino aún no conocen la derrota, han mostrado ya el sello de su actual entrenador y se han instalado en la zona Champions del campeonato.

El Betis tiene una baja importante para este encuentro, la del lesionado Javi García. Por este motivo, es muy posible que Setién le dé la titularidad a Guardado para que ocupe la posición del murciano, aunque no se incorporó al equipo hasta la sesión de yoga del jueves, al haber estado con su selección, con la que jugó la última media hora en el partido contra Honduras en la madrugada del martes al miércoles. En el Valencia, el delantero Zaza -6 goles en este arranque de campeonato- llega a tiempo para jugar frente al Betis después de haberse lesionado la rodilla la pasada semana.

Estas han sido las declaraciones de Quique Setién en la previa del este encuentro:

¿Guardado titular?: Nos preocupamos por el estado de los jugadores porque existe la posibilidad de que Andrés pueda jugar ahí (en la posición de Javi García). Hemos dedicado el entrenamiento con todos el partido y dejar claras algunas cosas que vamos a realizar.

Setién y Marcelino, los héroes de Betis y Valencia: "¿Yo héroe? Aquí los únicos héroes son los jugadores, los que están en el campo. Ahora nos van las cosas bien pero somos dos personas muy cautas y sabemos cómo es esto. Siempre es mejor empezar bien que mal. Cuando llegas nuevo a un sitio hay muchas cosas que explicar y poco a poco lo vas haciendo, intentando inculcar tus ideas. Pero aquí los únicos héroes son los jugadores, los que están en el campo. Yo ya tuve en su momento la oportunidad de estar, disfruté mucho, y ahora les toca a otros. Y ahora tratas de poner orden, convencerlos, y es lo que está haciendo Marcelino y lo que estoy haciendo yo, nada más".

El partido: "No espero que un equipo sea dominador o que gane de manera clara. Si hay algún gol, se decidirá por detalles, será un partido muy igualado y disputado. El rival maneja muchos registros y la inmensa mayoría de sus jugadores están a un rival altísimo. Cualquier error que podamos tener lo vamos a pagar caro".

El Barcelona y el problema de Cataluña: "Siempre he visto al Barcelona en la Liga española y me encantaría seguir viéndole. Hay cosas que no entiendo muy bien. No creo que haya ninguna necesidad de complicar la existencia de gente que tiene la vida tranquila y fácil. Quizás en otro momento tendría sentido pero no ahora en un mundo globalizado como ahora. Espero que todo vuelva a la normalidad".

La baja de Javi García: "Con esto hay que contar durante todo el año. No podemos estar pensando en él porque no va a estar, aunque es verdad que está haciendo un campeonato extraordinario. Hay que tener la confianza absoluta en los que van a salir. Igual los que jueguen no salten tanto como él o no defiendan como él pero nos darán otras cosas. Quizás también la posibilidad de que puedan jugar dos. No le vamos a dar pistas al rival, que estamos muy igualados".

Euforia si hay victoria: "Son cosas que yo no puedo controlar. Nosotros seguiremos por el mismo camino, igual que si el partido no nos sale bien y nos supera el rival porque enfrente habrá un rival que está a un nivel altísimo. Y a ver si el nivel de acierto de mis jugadores se plasma en las asistencia y en los goles. ¿Europa? Es el octavo partido de Liga, quedarían 30 partidos aún, la de vueltas que puede dar esto".

Sanabria: “Le he dicho que ha sido una pena que no se haya clasificado pero no creo que le haya afectado mucho o se le pasará pronto si es así. Más se perdió en Cuba y vinieron cantando. Esto ya no tiene vuelta atrás y no puedes estar pensando más en ello".

