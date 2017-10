XI Coruña Bloggers: Di no a los bulos

Terminó el verano y como os adelantaba en el último post, ha vuelto el Coruña Bloggers. No estaba segura de si escribir o no un post al respecto porque son muchas las personas que resumen estas citas y no tenía claro hasta qué punto mi versión sería relevante. Pero finalmente creo que el tema de la información de emergencias es lo suficientemente relevante, y más en estos momentos, para darle la máxima difusión posible. Yo quiero contribuir desde mi pequeña parcela de internet así que empezamos de la mano de Javi Varela, el Jordi Évole de Coruña, al que yo ya os presenté en esta publicación anterior; y gracias al cual muchos descubrieron Vost.

¿Qué es vost?

Javi Varela es uno de los Voluntarios Digitales en Emergencias (Vost), una organización que se encarga de ayudar a nivel informativo en una situación de emergencia como un accidente, un desastre natural o un atentado. En concreto, Vost Galicianace en 2013, justo un mes antes del accidente del Alvia, una prueba de fuego para ellos y que les hizo ganarse el respeto para la labor que desempeñan, aunque fuera gracias a este terrible suceso.

Hoy cuentan con 3.550 seguidores en Twitter (a pesar de que solo siguen a 114 perfiles) y ya son una fuente autorizada no solo para particulares si no para organismos oficiales con los que tienen contacto directo. Estas cifras les permiten poder llevar a cabo su objetivo, filtrar la información que se mueve en internet y descartar cuál es real y cual no. Claro que no es fácil y para muestra una cifra: Javi nos dijo que durante el terremoto de Fukushima de 2016, se publicaron 6.000 tuits por segundo. ¿Cómo controlar toda esa información? Pues todos podemos colaborar.

Qué no hacer durante una emergencia

No publiques ni compartas fotografías morbosas. Si criticamos a los diarios por sacarlas en sus portadas, ¿por qué nos creemos con derecho a publicarlas en las redes?

No ofrezcas información que puede ayudar a los “malos” como por ejemplo dónde se encuentra la policía. Esto cobra relevancia en momentos como los atentados de Londres o Las Ramblas de Barcelona. ¿O es que crees que los terroristas no consultan las redes? Probablemente se mueven en internet mejor que tú y que yo.

No compartas bulos. Esta es una parte muuuy importante. Como dice Manolo Rodriguez es uno de los peajes que estamos pagando por vivir en una sociedad hiperconectada. Pero podemos luchar contra ellos. Cuando recibamos una información, bien por Facebook, Twitter o incluso Whatsapp, ofreciendo información como real pero sin atribuir la fuente, desconfiad, aunque os la mande vuestro mejor amigo o incluso vuestra madre, de hecho todos sabemos que las madres y tías en este campo son un peligro. ¿De verdad creemos que si Whatsapp cambiase su política nos lo iba a hacer saber a través de una cadena de mensajes? ¿O que el imperio de Inditex, el mismo que prácticamente no gasta en publicidad, sorteará vales por internet porque sí? ¿O que la Policía avisará de una alerta terrorista a través de los móviles? Nunca reenviéis cadenas de mensajes por favor.

Qué sí hacer

Compartir solo información de fuentes autorizadas. En el caso de Londres, por ejemplo, la cuenta @metpoliceuk contaba lo que realmente estaba pasando y donde se cortaban los accesos. En España también tenemos a nuestra @policia y en, Galicia, por ejemplo, otras cuentas oficiales son @GardacostasGal ‏ o el @incendios085.

Hacer protección civil. Según Javi Varela, la ley establece que cualquier ciudadanos puede realizar este tipo de labores en la medida de nuestras posibilidades.

Dejar actuar a los profesionales, y aquí incluyo a los periodistas. Si no pretendes ocupar el espacio de médicos y policías, tampoco lo hagas con los profesionales de la información, se pueden equivocar o no, pero al menos ellos saben lo que hacen.

Donar sangre, pero no en situaciones de riesgo en el que los servicios se colapsan sino el resto del año y así siempre estaremos preparados. Ojo porque en este caso también hay bulos, muchas veces se hacen peticiones de donación a través de las redes que no son ciertas, ni adecuadas para los momentos de crisis.

Estas son solo algunas pinceladas de la interesante charla que ofreció Javi Varela. Pero antes que él el turno fue para Óscar Domínguez de Desarrollo SEO. He de admitir que no tenía claro si plasmar mi crítica en este post o simplemente dejarlo pasar, pero lo he valorado y creo que tengo que ser sincera con vosotros, mis lectores. Si siempre os he contado las bondades y maravillas de esta cita he de contaros también cuando falla y con Óscar falló. No porque no sea un profesional, estoy segura de que sabe muchísimo de posicionamiento orgánico y de pago, pero también de que no tiene ganas de compartir sus conocimientos (al menos no gratis). Su charla (que en realidad no ofreció) se limitó a un vídeo promocional en el que demostraba con cifras la importancia del SEO, algo que nadie pone en duda, pero lo que esperaba el público eran unas claves, aunque fueran solo dos o tres recomendaciones de cómo mejorarlo. Fue imposible sacarle un consejo a pesar de las reiteradas preguntas del público que creo sinceramente que, por primera vez, quedó decepcionado. ¿Vosotros estuvisteis allí? ¿Tenéis la misma sensación que yo?

Pero bueno, no nos quedemos con la parte mala del Coruña Bloggers, en octubre tendremos una nueva edición a la espero poder asistir y nuevos ponentes nos sorprenderán con su experiencia.

Antes de despedirme dejadme que cambie de tema para recordaros que el próximo domingo 22 de octubre vuelve el proyecto Enki, una carrera de obstáculos por la integración muy recomendable para todas las edades. De hecho, es un plan genial para ir hacer en familia. Si queréis descubrir a qué me refiero, no os perdáis este vídeo de la pasada edición. ¿Os apuntáis? Contádmelo en los comentarios, porfa.

