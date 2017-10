"Con sacrificio hemos podido levantar la cabeza"

Pedro Carrión volvía a marcar el pasado domingo ante el Alcalá y como el equipo, parece haber engrasado ya la maquinaria tras varias semanas de sequía goleadora, algo impropio de un futbolista de su talla. Suma ya tres dianas y recupera la calma, siempre necesaria para cualquier delantero que vive del gol y que ve que éste no llega.

El delantero isleño recupera las buenas sensaciones que ya tuvo la pasada temporada y se muestra mucho más tranquilo, “había gente que no le daba importancia al gol que hice de penalti ante el Algeciras y para mí sí la tuvo. Entras en una dinámica, tanto a nivel colectivo como individual, en la que quieres hacer más de la cuenta, quieres aparecer en todos los sitios, tienes ganas de agradar y todo te sale al revés por querer ayudar. Era cuestión de centrarse, ahora las cosas van de cara, estamos empezando a ganar y a mí ese gol me dio confianza. La pasada temporada también empecé a marcar en La Palma con un gol de penalti. Hasta hace un par de jornadas, la pelota no entraba, daba en el poste o los porteros me hacían paradones y ahora entra el balón por la escuadra. Escuchaba críticas, escuchaba cosas pero ahora ya llevo tres goles en tres partidos y lo más importante, el equipo está remontando, que es lo importante. El trabajo siempre da sus frutos”.

Pero para el ariete, lo más importante es que el equipo ha encadenado ya dos victorias consecutivas y ha salido del descenso, “no era fácil salir de la situación en la que nos encontrábamos porque esta categoría es bastante jodida, muy competitiva. Ahí están los resultados, es complicado ganar tres o cuatro partidos seguidos porque existe muchísima igualdad. Nosotros, dentro de nuestra humildad y con nuestro trabajo, no nos hemos hundido y hemos logrado con sacrificio levantar un poquito la cabeza. Lo peor ha pasado, hemos logrado cortar la racha negativa de resultados, pero una racha negativa que nunca fue de fútbol ni de trabajo, en todos los partidos merecimos más. No merecíamos esos varapalos tan fuertes”, sostiene el jugador xerecista.

