Puigdemont afirma que sus decisiones se basan en la paz, firmeza y democracia

Ha sido una mañana marcada por el momento político, a 24 horas de que llegue el límite para que Puigdemont le responda a Rajoy si ha declarado o no la independencia. Marta Pascal, líder del PDeCAT, antigua CDC, asegura que la respuesta irá en la línea de lo que dijo el president el martes en el Parlaemnt. Según Pascal, Puigdemont fue muy claro el pasado martes.

"El discurso de Puigdemont es un discurso que no tiene equívocos, que no tiene dificultades para entenderse. El mostró un compromiso para mantener el mandato del 1 de octubre pero también por el diálogo, pero vamos a esperar a que sea él el encargado de dar la respuesta", ha afirmado.

Pascal no ha sabido o no ha querido responder si se declaró la independencia o no. Quien sí que lo tiene claro es la CUP. Los anticapitalsitas han vuelto a decir que hay que responderle a Rajoy que la independencia ya está declarada. Y paralelamente, el president Puigdemont, en el homenaje a Lluís Companys, ha hecho referencia al momento político actual, pero sin dar pistas sobre lo que ocurrirá mañana.

"Ante los momentos difíciles pero también de esperanza que ahora vive Cataluña hay que tener serenidad y respeto para los objetivos que El Govern tiene marcados (...) apostamos por la paz, el civismo, la serenidad y la firmeza democrática como inspiradores de las decisiones que tenemos que tomar", ha reiterado.

Ada Colau, por su parte, ha pedido que el PP cese a Pablo Casado como portavoz, por haber dicho que Puigdemont podría acabar como Companys, que fue fusilado.

