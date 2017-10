Mientras las cenizas de los fuegos del sur caían sobre nuestras cabezas y el olor a quemado se instalaba a nuestro alrededor, la desesperación, la falta de medios, vecinos haciendo frente al fuego con cubos, y la rabia se mezclaban con esa pregunta ¿Por qué arde Galicia? El país de los mil ríos arde si cabe en esta ocasión todavía con más virulencia y más peligro. Con tres muertos, cientos de personas desalojadas, una ciudad como Vigo cercada, afectado el sur, O Xurés, Os Ancares. Un verano raro, tras la alerta de Portugal, nos había hecho medio olvidar que la tragedia es periódica y terrible. Se le medio olvidó a la Xunta, desde luego, que terminado septiembre despedía a más de 300 brigadistas. A ese rural abandonado, sin tierras de cultivo explotadas, todo eucaliptal en una política forestal que no existe. Si tiene tierras plante eucalipto, la administración no le ofrece ninguna otra opción mínimamente competitiva. Sigue siendo urgente un debate sin atajos sobre el fuego, sobre los incendios provocados y los intereses que los mueven. Investigar la recalificación de terrenos pasto de incendios, que permite la ley. Investigar a quién beneficia el negocio de la madera quemada. Y reclamar un servicio continuo para hacer frente a los fuegos. El argumento presupuestario se tambalea cuando el ciudadano observa que hay dinero para grandes operativos en ocasiones y en otras no. Sólo se trata de hacerse preguntas y buscar respuestas. Por puro instinto de supervivencia y de país.

El oficio del periodista consiste en hacer y hacerse preguntas. Ante ésto... ¿por qué?

Comentarios