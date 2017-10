Aranzubía avala a Francis

Francis tomó ayer al alternativa con 18 años. Con 21 hacía lo propio Dani Aranzubía, hace 16 años y en todo un derbi vasco donde su Athletic encajó un 1-3 frente a la Real. Luego llegarían 189 partidos con los leones y una etapa en A Coruña con 188 encuentros vistiendo la blanquiazul. Por eso, Aranzubía conoce bien lo que le puede pasar por la cabeza al meta nigeriano en una etapa donde le están sucediendo muchas cosas en poco tiempo. Entre su llegada al equipo juvenil, en enero, a su debut en Primera, tan solo han pasado 10 meses.

La portería ya no es el puesto que fue durante décadas. Una demarcación en la que un portero suplente estaba prácticamente condenado a vivir en el banquillo. Ahora ya no, es un puesto sujeto a cambios como otro cualquiera, y el Dépor se ha apuntado con frenesí al movimiento bajo palos. Seis porteros en 10 partidos es un registro que va camino de récord. Una situación que no favorece a los herculinos en opinión de Aranzubía. "Los equipos que tienen claro quien ocupa su portería tienen un punto a favor" afirma el vasco.

El principal consejo que le presta Aranzubía a Francis es el consejo más viejo del mundo: trabajo. "Seguro que lo tiene y sin él no habría llegado hasta aquí. Que tenga tanquilidad y siga entrenando bien para que le den continuidad". Son algunas de las frases de una entrevista que ya puedes disfrutar en el siguiente link.

Comentarios