Graves incidentes de público en el partido entre el Chiclana y el Jerez Industrial

El Jerez Industrial perdió por 1 gol a 0 en Chiclana, en un partido marcado por los incidentes protagonizados por un grupo de aficionados ultras del equipo local que accedieron al terreno de juego una vez concluido el encuentro y con los jugadores jerezanos aún sobre el campo.

El colegiado refleja en el acta del choque que, “una vez finalizado el encuentro y permaneciendo el trío arbitral dentro del terreno de juego, observamos que alrededor de unos cincuenta aficionados que estaban situados en el lado opuesto de la grada, identificándolos como del equipo local por sus vestimentas y cánticos, entran al terreno de juego con intención de insultar y agredir al equipo visitante, portando elementos arrojadizos, tales como latas de refrescos vacías y palos de madera de unos 24 centímetros de largo, no consiguiendo ninguna agresión debido a que varios jugadores del equipo local intermedian entre los jugadores visitantes y el público, teniendo que entrar el trío arbitral escoltado por el delegado de campo y del equipo local para salvaguardar nuestra integridad física. Una vez en el vestuario, nos pusimos en contacto con las fuerzas del orden público, presentándose en las instalaciones unos 5 minutos después del aviso, no volviendo a suceder ningún acontecimiento parecido". El Industrial emitió un comunicado en el que habla de agresiones "a varios de nuestros jugadores" condenando "estas actitudes antideportivas que ni mucho menos representan a un club señor como el Chiclana".

Varios jugadores industrialistas resultaron con diferentes heridas tras ser golpeados por algunos de los ultras del Chiclana. El club jerezano “lamenta los hechos acaecidos a la finalización del encuentro ante el Chiclana C. F. que acabó con invasión del campo por parte de un grupo de aficionados locales que agredieron a varios de nuestros jugadores. Felicitamos al Chiclana C. F. por la victoria pero no podemos más que condenar enérgicamente estas actitudes antideportivas de aficionados que ni mucho menos representan a un club señor como el Chiclana C.F."

