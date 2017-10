Hasta siempre, taquilleras

Han pasado más de 60 años, pero Carmen, que tiene ya 94, sigue recordando el primer día de trabajo como taquillera de Metro: "He sido muy feliz; cuando entré, no tenía nada, solamente dos hijos. Entonces (en 1951) colocaban a las viudas, ahora no sé que pasará".

La llegada de la Democracia trajo consigo innumerables cambios, también en el suburbano. María Isabel ha trabajado como taquillera desde los años 80. Su hijo, Abel, se incorporó a la plantilla de Metro en 2003. Los dos valoran la importancia del trato con el público, con los usuarios. Incluso ahora, cuando la implantación de las nuevas tecnologías deja en las máquinas gran parte del trabajo que antes realizaban estos empleados.

De las 24 taquilleras que había en el año 1919, cuando Metro de Madrid abría sus puertas, se ha pasado a los 1.618 supervisores comerciales de la actualidad, 567 hombres y 1.051 mujeres.

En un acto de homenaje a estos empleados, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha destacado que las mujeres "fueron unas pioneras, auténticas precursoras de una de las mayores revoluciones sociales del siglo XX, la incorporación de la mujer al mercado laboral".





