Matas, condenado a 8 años de inhabilitación al prevaricar en la contratación de los arquitectos del Palma Arena

La Audiencia de Palma ha condenado al expresidente del Govern balear Jaume Matas a 8 años de inhabilitación para cargo público por prevaricar en la contratación de los arquitectos que diseñaron y dirigieron la construcción del velódromo Palma Arena.

La sección primera de la Audiencia provincial ha dictado hoy una sentencia en la que absuelve al exministro de Medio Ambiente del delito de fraude a la administración, por el que la Fiscalía y la acusación particular solicitaban para él una pena de 1 año de cárcel.



El ex director general de Deportes de Matas, José Luis "Pepote" Ballester, acusado de los mismos delitos, ha sido condenado a 4 años de inhabilitación para desempeñar empleos o cargos públicos por prevaricación e igualmente absuelto de fraude.



Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Baleares, los magistrados consideran que en el juicio no quedó probado que los procesados actuaran con intención de defraudar a la administración ni generar con su intervención un perjuicio al erario público.

La resolución no es firme. Cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

