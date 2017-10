Berizzo: "El plan es salir a atacar"

No es el Sevilla un equipo que suela tropezar varias veces seguidas y aunque es verdad que sólo acumula una derrota tras su último triunfo, ante el Málaga justo antes del parón, existe la sensación en el entorno del equipo que es necesario revertir cuanto antes la mala imagen que dio el equipo en Bilbao. Quizás por eso, Eduardo Berizzo lo tiene claro: "El plan es salir a atacar, salir a marcar. No somos un equipo que use la defensa como arma. Me preocupa más mi equipo que el rival y tenemos que usar el balón con mucho criterio, sobre todo en el medio del campo, porque el rival retrocede, espera, y sale a contra con mucha velocidad".

El entrenador del Sevilla destacó alguna de las cualidades del rival, ese Spartak de Moscú que no fue capaz de ganarle al Maribor en Eslovenia pero que tampoco perdió con el Liverpool en Moscú: "El partido de mañana quizás se asemeje más al del Maribor que al del Liverpool, pero los dos atacantes del Spartak son verticales, rápidos en el uno contra uno, y deberemos tener mucho cuidado para no permitir pérdidas que dejen a sus delanteros con espacios. Será un partido difícil contra un rival directo para la clasificación".

Berizzo explicó también su idea respecto a las rotaciones y por qué las hace: "la rotación afecta a la línea de juego. Evidentemente, contar con diez futbolistas que jueguen siempre permitirá encontrar la línea de juego antes que haciendo numerosos cambios. El costo de hacerlo es la crítica, que asumo y acepto, y no encontrar la línea de juego; el beneficio es llegar a los últimos meses muy fuertes, que es lo que yo deseo, ser un equipo fuerte de cara al futuro".

