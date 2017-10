Lumes Nunca Mais

De nuevo el Nunca Mais se escuchó en las calles, hasta con cinco mil personas en el Obelisco, para denunciar a los incendiarios y la gestión de la Xunta en cuanto a la lucha contra los incendios y su política forestal. Nos recuperamos del latigazo sufrido a consecuencia de los incendios sabiendo que la alerta debe continuar. El Prestige volvió a nuestras vidas para pedir dimisiones porque de nuevo Galicia se levantó para defenderse con sus manos ante la falta de medios y de previsión. La Xunta pone el foco en los incendiarios, hay que hacerlo, pero ese foco debe acompañarse de una investigación rigurosa y profunda, con medios suficientes y con conclusiones más allá de generalidades sobre quienes queman nuestros montes. Y también con un dispositivo contra los incendios permanente que no esté privatizado y que no sea puntual. Tenemos muchos bosques, hay que tener guardabosques, que cuiden los montes y los limpien y que los vigilen de forma continua, lejos de la precariedad actual incluso en joyas como las Fragas do Eume. Y los dispositivos no pueden depender de empresas privadas, de las horas de avión que se paguen a una entidad como ocurrió en el Prestige con los remolcadores. Mención aparte merece la despoblación del rural y esa invasión de eucaliptos que demuestra la falta de total de alternativas avanzadas a una política forestal que es un callejón sin salida. La población debe concienciarse, por supuesto. Pero la administración debe ser un motor, no ir detrás a trancas y barrancas. En Suiza no se queman los montes.

