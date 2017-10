Albentosa pone a Mel en un aprieto

El domingo pasado, el Deportivo alineó a una pareja inédita hasta la fecha. El debut en la zaga de Raúl Albentosa junto a Sidnei salió, además, bien parado. El equipo no encajó goles y el valenciano, que debutaba en Ipurúa, cuajó una buena actuación. Ahora, el entrenador tendrá una difícil decisión que tomar para el partido ante el Girona del próximo lunes. Con la mejoría de Sidnei, la recuperación de Fabian Schär y el buen papel de Albentosa, Mel se verá en un aprieto para decantarse por una pareja titular, pero también por decidir a quien deja en la grada.

"Eso se la voy a dejar al entrenador que creo que ésta semana va a tener una semana difícil en este aspecto", respondió un sonriente Albentosa. Reconoció que para él sería una decepción no verse incluido en los planes para el próximo compromiso, aunque recordó que "aquí no hay justicia, de saber que si juegas bien te quedas, o si juegas mal ya vas fuera seguro. Yo querría jugar", explicó el defensa.

Ha tenido que esperar hasta la octava jornada para debutar en Liga. Raúl Albentosa, acostumbrado a largos periodos de titularidad, digirió hasta ahora la dura situación de ser suplente, e incluso vivir la mayoría de partidos desde la grada. "Fue muy difícil, pero vamos, a mí no me ha regalado nadie nunca nada, y gracias a mi familia, todos los días he venido con una ilusión tremenda a entrenar". La temporada pasada, Albentosa acabó jugando 27 partidos con el Deportivo, 26 de ellos como titular. Su último partido había sido en la jornada 38 ante Las Palmas en Riazor.

Falta ambición en Eibar

El punto logrado por el Deportivo en Ipurúa no dejó contento del todo a Raúl Albentosa. El central cree que su equipo pudo haber hecho más para llevarse el duelo y sumar su primera victoria a domicilio. "Nos faltó un poquito de ambición y creérnoslo. Ira a por el partido. Le tuvimos demasiado respeto al Éibar", destacó en rueda de prensa. No obstante, el futbolista desveló que Pepe Mel les había felicitado tras el partido y que ahora se hará bueno ese punto si su equipo vence al Girona el próximo lunes.

