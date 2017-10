Esto no es Matrix

¿Recuerdan ustedes la película Matrix? Esa película en la que se especulaba sobre la posibilidad de estar viviendo en una realidad simulada por ordenador. ¿Se imaginan que todo lo que nos rodea fuese un videojuego?

Pues al parecer una pareja de físicos teóricos ha determinado mediante un sesudo experimento que no, que es imposible que vivamos en una realidad generada por ordenador, ya que no existe ni existirá (en teoría) la tecnología adecuada para hacerlo. Como ven, los físicos siempre fastidiando los sueños de Hollywood.

Pero yo, tal y como está transcurriendo este 2017, me pregunto si estos físicos se equivocan y no estaremos viviendo en un macabro videojuego manejado por algún ordenador graciosillo que se divierte poniéndonos a prueba.

Solo en una realidad virtual tendría sentido una República Catalana que existe, pero no existe, que se proclama, pero no se proclama, que se suspende, pero no se suspende. En esta realidad virtual, un presidente virtual de una república virtual y un presidente real de un estado real que además tiene un rey real, valga la redundancia, se disputan las portadas de los periódicos pidiendo diálogo, siempre y cuando el que hable más sea uno mismo. Un culebrón así solo puede existir en el mundo onírico de la realidad virtual.

Y aquí, en nuestra tierra, ya no tenemos montes reales, tenemos montes virtuales. Un día fueron verdes, llenos de especies autóctonas, llenos de vida y color. Hoy son yermos negros y olorosos, con esqueletos de casas y esqueletos de coches y esqueletos de animales y esqueletos de personas. Y tenemos un presidente de la Xunta real, aunque a veces parece virtual, diciendo que la culpa la tiene Portugal, el viento y otros factores ajenos a su gestión. Factores impredecibles, insospechados, virtuales.

Porque el cambio climático es, para muchos, un asunto virtual. ¿Dónde está el cambio climático? ¿Dónde? ¡Que yo lo vea! Pues aquí, señor mío, el 15 de octubre de 2017, la noche en la que volvió a arder Galicia porque resulta que, por lo que sea, ya no llueve cuando toca.

Pero no, amigos, no vivimos en un universo virtual manejado por ordenador, porque si así fuese, podríamos reiniciar el juego, volver a empezar con las vidas a tope y elegir otros caminos distintos. Esto no es Matrix y no hay pastilla roja ni pastilla azul, ni podemos volar, ni hay robots gobernandonos. Bueno, esto quizás sí, porque en ocasiones pareciera que los que dirigen el cotarro funcionan como autómatas y no como personas. Bienvenidos al mundo real, enhorabuena por lo votado. Qué duda cabe.

