Andrés Suárez ofrece un concierto este sábado en el Palacio de la Ópera

Andrés Suárez ofrecerá el sábado, 21 de octubre, en el Palacio de la Ópera de A Coruña un concierto dentro de su gira 'Desde una ventana Tour', en el que presenta su último trabajo.

Andrés Suárez / Radio Coruña Cadena SER

El cantautor acaba de publicar su primer libro, que le ha permitido "llegar a donde no puede con una canción", abordando temas como "el beso, el color y dolor en su lugar geográfico".

"Hay mucha verdad, a la gente le puede gustar el libro o no, pero todo él está rodeado de verdad", ha señalado el autor, que ha agradecido la "buena acogida" de la obra, que va por su tercera edición.

Un éxito que el cantautor asocia a la honestidad plasmada en sus páginas. "La gente lo que ve es verdad y hoy en día se agradece mucho algo de sinceridad en estos tiempos tan complejos".

La obra 'Más allá de mis canciones' ha sido presentada este martes en el Centro Cultural Torrente Ballester de Ferrol, su ciudad natal. En ella, Suárez se autodefine como "un ferrolano" que trata de "mimar la memoria y la palabra, muy de los suyos y en estado permanente de morriña".

Suárez ha destacado su satisfacción por el cambio de formato, dado que en una obra como esta, en la que relata "quince vivencias" de su trayectoria, no se ve "tan limitado como ocurre en la música, con las canciones, en donde estas más condicionado por el tiempo que estas pueden durar".

Asimismo, una de las curiosidades de esta publicación es la inclusión de códigos QR en algunas páginas determinadas, que permitirán al lector acceder a canciones inéditas, un total de tres. .

"Es algo que para mí es muy importante, el regalarme a mi público en nuevas composiciones, para demostrar que seguimos trabajando".

En este sentido, el cantautor ha asegurado que continúa trabajando "día a día en la composición", casi su "obsesión". También ha aprovechado la vista para recorrer las calles de la ciudad en la que pasó su infancia

"Me he dado un paseo por sus calles y no dejo de ver recuerdos, de oler infancia y de dar un recorrido romántico por mi memoria, esa que me evoca tantos buenos momentos de risa y juventud", ha señalado.

