Murci: "Intento aprovechar los minutos que me da el entrenador"

El delantero leonés delC. D. Eldense David Murciego “Murci” se ha convertido en el auténtico revulsivo del equipo a pesar de no disponer de demasiados minutos. Murci ha marcado tres goles, es junto con Rubén Solano el máximo goleador del equipo, dos de ellos resultaron decisivos para que el Deportivo lograra los tres puntos en el campo del Villarreal “C” y el otro para empatar en casa ante el Castellón. El tercero lo conseguía el pasado domingo en el campo del Atlético Levante, significaba el 3-2 para su equipo y abría el camino de un empate que finalmente no pudo conseguir.

Murci ha pasado hoy por el programa “SER Deportivos” de Radio Elda – Cadena SER donde ha manifestado sentirse “muy cómodo” viviendo en Elda aunque ya conocía el ambiente futbolístico de la ciudad debido a su paso por La Nucía, Jove Español de San Vicente y Crevillente.

Ha reconocido que le gustaría disfrutar de más minutos, aunque es consciente de que “el nivel que tiene la plantilla hace que sea muy caro disfrutar de minutos”.

El delantero azulgrana asegura estar comprometido a seguir trabajando para ganarse la confianza del entrenador, Dani Ponz, y está convencido de que el domingo ante el Torre Levante logrará la victoria después de haber conseguido un solo punto de los últimos seis que se han disputado.

Por cierto, fuera de micrófono ha satisfecho la curiosidad de quienes se preguntan por el origen del ya popular @taurso murci que utiliza en las redes sociales. El leonés de Jiménez de Jamuz arrastra ese apodo familiar de la tradición alfarera de los suyos.

El C. D. Eldense recibirá el domingo a las 18:30 h en el “Nuevo Pepico Amat” al Torre Levante en el partido de la 11ª jornada de liga en el Grupo VI de la Tercera División.

