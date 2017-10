Pendientes de Adrián Martín y Lebrón

A pesar de la derrota el pasado domingo ante el Antoniano, el Xerez DFC conserva el liderato, puesto que defenderá el domingo en Chapín (19:30) frente a un Estrella San Agustín, que se ha colocado séptimo con once puntos, a tres del líder, tras vencer en su campo por la mínima al Coria.

Pepe Masegosa ha concedido descanso a sus jugadores hasta el miércoles y ya ese día empezarán a preparar el próximo encuentro de liga, para el que el técnico sevillano recuperará a la mitad de los jugadores que no pudieron estar en Lebrija. De entrada, Antonio Bello podrá jugar tras haber cumplido el encuentro de sanción que le cayó por la tarjeta roja directa que vio ante el Rota y tanto Adrián Martín como Lebrón es más que probable que ya están disponibles. Los dos arrastraban problemas musculares, no estaban al cien por cien y los técnicos optaron por no forzarles el domingo para evitar complicaciones.

Bonomo es el que más complicado lo tiene para poder regresar a los terrenos de juego ya que sigue arrastrando molestias en el tendón de Aquiles.

Descartados seguirán una jornada más el extremo Biri, con una rotura de fibras, Joaqui y Padilla, que se recuperan tras haber pasado por el quirófano, el primero debido a sus problemas renales y el segundo por su lesión de tobillo.

El Estrella llegará a Chapín después de sumar cinco partidos sin perder. Los blanquiazules encadenaron dos derrotas seguidas en el inicio de Liga ante Pozoblanco y La Palma y desde entonces han ganado tres encuentros y empatado dos. En Jerez no estarán ni Mariano, expulsado ante el Coria, ni Pablo Márquez lesionado.

