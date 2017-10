Pablo Iglesias: "Siento orgullo de la reacción de la gente pero fallaron muchas cosas”

El secretario general de Podemos se reunía en Vigo con representantes de los bomberos, agentes forestales y comuneros para conocer, de primera mano, cual había sido el balance los trágicos y devastadores incendios. También quiso conocer las condiciones de trabajo que tienen para desarrollar tan importantes y peligrosas tareas en los montes y de qué medios disponen para poder desarrollar su labor. Pablo Iglesias criticó que no haya una clara política de prevención y que los trabajadores no puedan ejercer sus funciones en las mejores condiciones posibles. A la Xunta de Galicia le afeó que no se apueste por políticas de prevención contra los incendios y espera que se pueda cambiar la política forestal en nuestra comunidad. El líder de Podemos pasó por Radio Vigo y concedió una entrevista en Vigo Hoy por Hoy.

